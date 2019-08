Cum arata prima autostrada construita de chinezi in Europa (Foto&Video)

Ziare.

Autostrada E-763 face parte dintr-o retea trans-europeana de autostrazi care face legatura intre Gdansk si Atena, precum si intre Istanbul si portul Bar de la Marea Adriatica, informeaza Euronews si Tanjug.Autostrada inaugurata, duminica, face legatura intre orasele Obrenovac si Ljig, are o lungime de 62,7 kilometri si a fost conceputa pentru viteze de 130 km/h.La ceremonia de inaugurare, presedintele Aleksandar Vucic a spus ca acest tronson de autostrada, construit de firma chineza Shandong Hi-speed Group, va contribui la imbunatatirea calitatii vietii in Serbia si va atrage investitori in orase de-a lungul autostrazii.Vucic a subliniat ca o serie de companii chineze au contribuit la relansarea economiei Serbiei, in special firma HBIS, care a cumparat combinatul siderurgic Smederevo, firma Zijin, care a preluat un producator de minereu de cupru din orasul Bor, si firma Linglong care a facut investitii semnificative in orasul Zrenjanin.In luna iulie a acestui an, ministrul Infrastructurii, Zorana Mihajlovic, anunta ca Serbia intentioneaza sa imprumute mai multe miliarde de euro din China si alte tari straine in urmatorii ani, pentru a finanta investitii in proiecte regionale."Statul trebuie sa demareze noi investitii daca vrea o crestere economica continua, in caz contrar am putea avea probleme", a mai spus Zorana Mihajlovic, care ocupa si postul de vicepremier in cabinetul condus de Ana Brnabic.Pentru a putea realiza acest lucru, autoritatile de la Belgrad intentioneaza sa investeasca pana la opt miliarde de euro in infrastructura pe termen mediu, in principal gratie unor acorduri finantate de China, dar si de Rusia, Turcia si Azerbaidjan.Serbia a incheiat anul 2018 cu un mic excedent bugetar, iar planul de cheltuieli pe 2019 mizeaza pe un deficit de 0,5%. Datoria publica totala a Serbiei se situa la finele lunii mai la 51,8% din Produsul Intern Brut.