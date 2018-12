Dancila vrea 100 km de autostrada gata in 2018: Daca nu, seful CNAIR pleaca acasa! Cati km se deschid cu adevarat

Seful CNAIR a promis 100 de kilometri in august

Demisionarul Sova si-a asumat doar 60 de kilometri si nici aceia nu sunt gata

Cati kilometri de autostrada se deschid, de fapt, in Romania, in 2018

Intr-o emisiune la Antena3 inregistrata la Bruxelles, prim-ministrul a spus ca "anul acesta trebuie sa terminam 100 de kilometri de autostrada. Pe 31 decembrie, trebuie sa vina seful CNAIR sa spuna ca ii avem".Intrebata ce se va intampla daca directorul CNAIR va anunta ca nu sunt gata cei 100 de kilometri de autostrada, Dancila a replicat sec: "Daca zice ca nu ii avem, pleaca acasa!".Pe de alta parte, premierul a anuntat ca in luna ianuarie va fi desemnat constructorul autostrazii Comarnic - Brasov si ca exista 18 oferte de parterneriat public - privat pentru acest tronson.Directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, este cel care risca sa-si piarda functia.El declara in luna august intr-un interviu acordat Agerpres "Ideea de baza a fost ca in acest an - este prima data cand o spun si public - ne-am gandit sa dam in trafic in total 100 de kilometri de autostrada. De ce 100? Pentru ca e anul 100.Si am zis: Ministerul Transporturilor, impreuna cu Compania Nationala de Drumuri, sa contribuie intr-un fel la Centenar. De aceea, ne-am fixat 100 de kilometri. Ca sunt 106, ca sunt 104, asta mai putin conteaza, dar sa fim la cifra de 100 in trafic."Pe de alta parte, acum doua zile, ministrul demisionar al Transporturilor, Lucian Sova, a subliniat ca isi mentine tinta pe 2018 de a deschidede kilometri de autostrada. Iar daca tintele nu vor fi atinse, le va solicita responsabililor din minister sa "dea dovada de onoare". Daca nu vor dori, "ii voi onora eu cu demiterea"."Mai sunt putine zile pana la sfarsitul anului, dar imi mentin tinta de 60 de kilometri de autostrada care vor fi deschisi publicului in acest an (...) Pe 3 ianuarie va informez ca, in masura in care unele dintre tinte nu vor fi atinse, voi solicita sa dea dovada de onoare responsabilii din companile din subordine sau ii vor onora eu cu demiterea pentru simplul motiv ca nu au atins tintele asumate prin programul de guvernare", a spus ministrul demisionar intr-o conferinta de presa.Amintim ca Lucian Sova si-a depus demisia de la Ministerul Transporturilor pe 22 noiembrie. PSD l-a propus pe Mircea Draghici la MT, dar presedintele Klaus Iohannis nu a semnat decretul de revocare a lui Sova, asa ca premierul Dancila l-a reclamat la CCR Pana la acest moment, in 2018, CNAIR a reusit sa deschida doar 29 de kilometri din Autostrada Sebes-Turda (adica loturile 3 si 4) si 9 kilometri din Autostrada Transilvania (adica podul de la Gilau peste Somesul Mic si lotul care se intinde in continuarea lui, pana la Nadaselu) . Si cam atat, deocamdata.Potrivit informatiilor oferite de CNAIR pentru, pana la finele anului ar urma sa se mai inaugureze alti peste 17 kilometri din autostrada Transilvania. Este vorba despre: 3,3 kilometri de sosea din Bucuresti (adica asa-zisa Autostrada Urbana), 3,6 kilometri de autostrada dintre Iernut si Ogra si inca 10,1 kilometri, dintre Ogra si localitatea Ungheni (din Targu-Mures).In prima parte a anului, autoritatile au sperat ca vor reusi sa inaugureze si un lot de 21 de kilometri din Autostrada Lugoj-Deva. Intre timp, insa, CNAIR a facut calcule noi, care indica faptul ca acea portiune de sosea va putea fi finalizata, cel mai devreme, in prima parte a anului 2019.La acest moment, CNAIR are sanse reale sa incheie anul 2018 cu doar 55 de kilometri de autostrada inaugurati. Or, asta inseamna nu doar ca nu va atinge tinta de 100 de kilometri inaugurati pe care a impus-o Viorica Dancila, ci s-ar putea sa nu o poata respecta nici pe cea de 60 de kilometri, ceruta de Lucian Sova.