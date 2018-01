De ce s-a amanat iar deschiderea Autostrazii Sebes - Turda. Explicatiile CNAIR

Ziare.

Autostrada A10 Sebes - Turda traverseaza judetele Alba si Cluj, avand o lungime totala de 70 km, si leaga autostrazile A1 si A3. Asociatia Pro Infrastructura a avertizat saptamana trecuta ca o noua amanare a deschiderii lotului 3 al autostrazii Sebes - Turda "din motive discutabile" este "atat o crima la adresa soferilor care se deplaseaza pe drumul national paralel si pe care au loc accidente frecvente, cat si o bataie de joc fata de banul public".Reprezentantii Asociatiei sustin ca existade a plati daune financiare considerabile constructorului pentru aceasta tergiversare.CNAIR a anuntat miercuri ca a descoperit"Comisia constituita in data de 09.01.2018 pentru a inspecta, in vederea receptionarii, lucrarile efectuate de antreprenor la constructia lotului 3 al autostrazii Sebes - Turda a constatat o serie de neconformitati ceea ce a dus la suspendarea procesului de receptie la terminarea lucrarilor ", se arata in comunicat.In urma inspectiei, CNAIR a identificat numeroasesi rugozitate, iar pentru aceste zone raportul prezintaIn plus, CNAIR considera ca, referitor la recoltarea de carote (proba de material luata din betonul unei sosele - n.red.) la o suprafata de 20.000 mp in vederea stabilirii grosimii straturilor rutiere,, iar pe anumite sectoareTotodata,, iar la structura de la km 45+600, potrivit companiei."Sistemul ITS, echipamentul de cantarire in miscare, inregistreaza numerele de inmatriculare ale remorcilor, fara a fi inregistrat numarul de inmatriculare al capului tractor, asa cum a fost solicitat de Beneficiar", se arata in comunicat.CNAIR avertizeaza ca"Aceasta trebuie completata cu doua semne aditionale pentru autoturisme pentru fiecare spatiu de servicii, precum si marcaj de interzicere in zonele care separa parcarile pentru autocare. De asemenea, se considera a fi necesara completarea semnaliaarii orizontale din cadrul spatiilor de servicii cu sageti de orientare a participantilor la trafic", se arata in comunicat.In plus,, asa cum este specificat in cadrul raportului de audit de siguranta siprivind obligativitatea antreprenorului de a realiza iluminatul cu tehnologie LED, potrivit CNAIR.Compania atrage atentia cade catre proiectant si inginer a, avand in vedere nivelul apelor din acestea si, conform reglementarilor in vigoare."In urma constatarilor facute, comisia de receptie a decis suspendarea procesului de receptie la terminarea lucrarilor, stabilind, impreuna cu executantul, un. In functie de conditiile meteorologice acest termen poate fi prelungit la cererea antreprenorului", se arata in comunicat.Totodata, CNAIR a precizat ca a transmis antreprenorului raportul cu neconformitatile pentru remedierea acestora in vederea receptionarii la terminarea lucrarilor si a punerii in circulatie a acestui sector de autostrada.