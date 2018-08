Directorul CNAIR: Toate provinciile istorice ar putea fi legate prin autostrazi in anii 2030-2040. Ploile ne-au dat planurile peste cap

Ziare.

com

"Cred ca putem vorbi ca orizont de timp undeva in 2030 - 2040", a afirmat Narcis Neaga, in interviul acordat Agerpres Seful CNAIR a mai spus ca in acest an are in plan darea in folosinta a 100 de km de autostrada, cu ocazia Centenarului."Ideea de baza a fost ca in acest an - este prima data cand o spun si public - ne-am gandit sa dam in trafic in total 100 de kilometri de autostrada. De ce 100? Pentru ca e anul 100. Si am zis: Ministerul Transporturilor, impreuna cu Compania Nationala de Drumuri, sa contribuie intr-un fel la Centenar. De aceea ne-am fixat 100 de kilometri. Ca sunt 106, ca sunt 104, asta mai putin conteaza, dar sa fim la cifra de 100 in trafic.Asta ce inseamna? Ca exista, de exemplu, o portiune de autostrada, cum ar fi cea de la intrarea in Bucuresti, de vreo 3 km si ceva, care nu este folosita. Acestia, impreuna cu cei care urmeaza sa fie dati in trafic anul acesta, contribuie la suta respectiva. De-aia am zis 'in trafic'. Pentru ca, teoretic, vom finaliza ca lucrari in jur de vreo 90 de kilometri. Dar, impreuna cu cei care vor fi dati in trafic, ajungem la cifra 100, o cifra simbolica", a spus Neaga.Despre cei trei km de la intrarea in Bucuresti, acesta a spus trebuia sa fie gata de la inceputul lui august, dar ca ploile le-au incurcat planurile."Noi am fi vrut sa fie gata - si vorbisem cu constructorul sa fie gata - undeva spre sfarsitul lunii august, insa au fost 42 de zile de ploaie, inspre 50 de zile, care ne-au dat peste cap si nu numai aici. Peste tot. Acesta este motivul esential pentru care nu poate fi dat in trafic in august, dar anul acesta va fi gata. Categoric va fi gata! Face parte dintre cei 100 de kilometri. Noi am zis maximum luna noiembrie, dar va fi mai repede. Oricum, pana la 1 decembrie va fi gata", a punctat el.Directorul CNAIR a spus si ce tronsoane de autostrada vor fi date in folosinta pana la sfarsitul anului."Mizam pe doua loturi din Campia-Turzii-Ogra-Targu Mures, loturile 1 si 2. Mizam pe doua loturi din Lugoj-Deva, respectiv lotul 4, unde lucreaza poate singurul constructor roman care 'este in viata' si care, poate, este cel mai bun constructor la ora actuala care lucreaza pe piata romaneasca, si, totodata, mizam pe lotul 3 acolo. Constructorul (de pe lotul 3 - n. red.) a inceput sa se mobilizeze. Au fost, sa spunem, niste neintelegeri intre Companie si constructor, dar in final s-au rezolvat, s-au atenuat - a fost si interventia domnului ministru, s-a intalnit de cateva ori cu constructorul, i-a spus foarte clar ca nu are nicio constrangere sa nu-i rezilieze contractul daca nu-si vede de treaba - si, impreuna, am reusit sa il mobilizam pe constructorul respectiv si credem ca isi va duce la indeplinire misiunea, adica va termina lotul de autostrada Lugoj-Deva 3. Deci, loturile 3 si 4 vor fi gata anul acesta", a mentionat Narcis Neaga.