Dovada video ca au intrat porcii pe Autostrada Soarelui, desi CNAIR sustinea ca incidentul nu se confirma

Astfel, conform unor clipuri video postate online, la locul incidentului au ramas bucati din masina victimelor, dar si cadavrul unui porc mistret."Iata ca am gasit si cadavrul. Porcul este aici. Nu am crezut vreodata ca am sa strig: porcul este aici. Acest 'individ' periculos care aproape a sfarsit viata noastra", a spus Dragos Socaciu, soferul implicat in accident.Intr-un alt clip, barbatul arata o bucata din masina, care inca se afla la locul accidentului."Dupa cum v-am spus, in dreptul acestei placi, o alta proba 'pitita'", a spus el aratand semnul marcii masinii. De asemenea, barbatul a gasit la borna 155 si numarul de inmatriculare al masinii. "Le multumesc celor de la CNAIR care au venit si au facut cercetari la fata locului. Nu isi pot explica impactul?", a continuat Dragos Socaciu in timp ce arata o bucata din masina, ramasa tot la fata locului.Amintim ca Dragos Socaciu si sotia sa, Zully Mustafa, au trecut prin clipe de cosmar in noaptea de luni spre marti, pe Autostrada Soarelui, cand au lovit cu masina, in plin, un card de mistreti care au ajuns pe carosabil. Contactati de Ziare.com, reprezentantii CNAIR au spus ca institutia a facut verificari si nu a descoperit nicio urma a incidentului."Echipele noastre n-au gasit niciun porc mort pe sosea in zona si nici resturi de la autovehicul. In plus, in zona sunt garduri de protectie, care n-au fost avariate, semn ca niciun animal n-a trecut de ele.E adevarat ca animalele pot intra pe autostrada in nodurile rutiere sau venind de pe drumurile nationale. Si in cazul in care intra e problematic, din cauza ca gardurile de protectie - menite sa tina animalul departe de carosabil - pot actiona ca peretii unei custi, care-l tin pe sosea", a declarat pentruAlin Serbanescu.