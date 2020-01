Gandacii care pun in pericol realizarea autostrazii Pitesti-Sibiu vor fi mutati cu ajutorul feromonilor

Ziare.

"O delegatie a ministerului discuta cu reprezentantii Comisiei Europene pentru a le prezenta solutiile pe care le propunem vizavi de scrisoarea de clarificari. Sper sa se intoarca cu vesti bune, pentru a continua procesul de evaluare si inchidere a finantarii pentru autostrada Sibiu-Pitesti", a spus Bolos, miercuri, la Digi24.Ministrul a subliniat ca aceasta este o solutie practica, folosita deja si in alte tari."Sunt si alte state care au intampinat astfel de probleme si a adoptat astfel de solutii, pentru eliminarea unui impediment minor pentru o problema majora, respectiv proiectul de investitii pe care il avem. Germania a avut un hamster si un gandac, de asemenea, pentru gara din Stuttgart si a trebuit sa gandeasca solutii cum sa protejeze aceste specii", a adaugat oficialul guvernamental.Potrivit acestuia, pe traseul autostrazii Sibiu-Pitesti se afla 11 situri Natura 2000."In cele 11 situri sunt specii de animale, plante, care sunt dintre cele mai diverse si pentru anumite categorii de plante, insecte, animale, Comisia a trimis aceste clarificari, care sper sa eu sa se inchida in urmatoarea perioada si sa trecem cu bine perioada de evaluare a proiectului", a mai spus Bolos.Pe 11 ianuarie, Ministerul Fondurilor Europene a precizat ca Executivul european a trimis o scrisoare de observatii prin care cere informatii suplimentare cu privire la acest proiect."Cererea de finantare a fost transmisa Comisiei Europene spre evaluare in data de 25 octombrie 2019. In data de 23 decembrie 2019, CE a solicitat autoritatilor nationale informatii suplimentare cu privire la proiect. Termenul pentru raspunderea la solicitarea de informatii din partea CE este de doua luni de la primirea scrisorii. Solicitarea CE nu afecteaza in niciun fel implementarea proiectului, care este in desfasurare", explica MFE.In octombrie 2019, ministrul PSD Razvan Cuc a semnat pentru 3 sectiuni din Autostrada Sibiu-Pitesti care vor costa peste 1,3 miliarde de euro