Guvernul vrea sa puna taxa pe autostrazi, desi ele nu prea exista. Consecinta? Mai multe accidente si mai putini bani la buget

Daca am pune de maine taxe pe autostrada, am avea mai multe probleme.

Va creste substantial numarul accidentelor

S-a stabilit deja taxa pentru autostrada Ploiesti-Brasov

Eu pot pune pariu pe ultimul cent ca in varianta descrisa de asa-zisul studiu de fundamentare, aceasta autostrada nu se va face in veci

Marea problema este, insa, ca Romania inca nu are cu adevarat autostrazi. O retea completa inseamna aproximativ 3.000 de kilometri, iar in momentul de fata avem doar 777.Astfel, banii care se vor strange din aceste taxe vor fi mult mai putini decat cei incasati pe roviniete de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania (CNAIR).Singura solutie ar fi ca taxele impuse pentru putinele autostrazi pe care le avem sa fie foarte mari. Dar, in acest caz, romanii vor alege sa evite autostrazile si sa foloseasca in continuare drumurile nationale, gratis, atrage atentia directorul executiv al Asociatiei Pro Infrastructura, Ionut Ciurea."E o non discutie, cel putin in acest moment (taxa pe autostrada - n.red) . Pentru ca in momentul in care o sa avem macar dublul de km fata de cum avem acum, macar 1.500, o sa putem pune, teoretic, problema sa taxam toate autostrazile si sa lasam rovinieta deoparte.O retea completa in Romania inseamna vreo 3 mii de km, iar acum avem 777 de km. Acum sunt niste probleme.In primul rand, nu avem suficiente autostrazi. Si, daca nu mai taxam oamenii pentru drumurile nationale, pentru ca rovinieta dispare, atunci nu am strange suficienti bani astfel incat sa putem sa intretinem macar reteaua de autostrazi, nu mai vorbesc de cea de drumuri nationale.Si asa stam prost cu mentenanta la drumurile nationale si la autostrazi. Si banii care sunt dati pentru mentenanta nici acum nu sunt suficienti. Avem gropi, mizerie, nu avem parapete.Asadar, daca se renunta la rovinieta, nu vor veni bani pentru drumuri nationale, vor veni teoretic din autostrazi si, daca urca taxa pe autostrazi foarte mult, nu va mai merge nimeni pe ele. Pe ei ii intereseaza sa prosteasca lumea", a declarat Ionut Ciurea pentruDirectorul executiv al Asociatiei Pro Infrastructura atrage atentia ca oamenii vor prefera sa mearga in continuare pe drumurile nationale, evitand astfel autostrazile si taxele percepute pentru ele. Asa va creste numarul accidentelor rutiere."Mai este un lucru foarte interesant. In momentul in care o sa taxam autostrazile, soferii vor spune ca nu dau bani si o sa prefere sa mearga pe DN. Si va fi aici un dublu efect nedorit. In primul rand, nu vom incasa atat de mult cat ne-am gandit ca incasam si in al doilea rand vom face, cel mai probabil, mult mai multe accidente.Pentru ca, in loc sa mearga in siguranta pe autostrada, vor risca si vor merge pe DN. Si atunci vor fi iarasi accidente mai multe, chiar daca avem autostrada.Se observa ca segmentele de drum national care au fost dublate de autostrada au o crestere semnificativa a sigurantei rutiere. Ba chiar in foarte mare parte pe acele segmente de drum national care sunt dublate de autostrada nu se intampla accidente majore sau grave cu raniti grav sau deces.Evident, cei mai multi se muta pe autostrada, daca nu toti. Doar traficul local ramane pe drumul national. Si atunci sunt mai putini nebuni. Chiar daca mai gresesc sau daca nimeresc cate un bizon, nu sunt atat de multe masini cat statistic sa se genereze riscul de accidente sau sa se intample accidente", a explicat Ionut Ciurea.Pentru viitoarea autostrada Ploiesti-Comarnic-Brasov, care va fi realizata in parteneriat public privat, deja s-au stabilit taxele pentru soferi, care sunt cele mai mari din Europa Centrala si de Est Mai exact, potrivit studiului preliminar aprobat de Guvern si publicat in Monitorul Oficial, soferii de autoturisme vor plati 6,3 euro pe suta de kilometri, vehiculele grele vor fi taxate cu 8,8 euro pe suta de kilometri, iar in cazul autocarelor, taxa va fi de 12,6 euro/100 km.Directorul executiv al Asociatiei Pro Infrastructura spune, insa, ca aceste calcule pentru stabilirea taxei au fost facute fara a exista studii adevarate, realizate de experti."Un consultant care merge si face un studiu de trafic isi da seama cat ar trebui sa fie acea taxa. Noi ne-am obisnuit sa dam niste cifre din condei. De aceea, avem si autostrazi doar pe hartie. Hartia suporta orice, dar ceea ce punem pe hartie nu se poate pune in aplicare.A facut cineva niste studii adevarate? Aceste studii trebuie facute de niste proiectanti, niste consultanti care stiu ce sa faca", ne-a spus Ionut Ciurea.El este insa sceptic cu privire la realizarea acestei autostrazi catre munte, precizand ca s-a incercat pana acum de trei ori concesionarea ei si de fiecare data proiectul a esuat."Oricum, deocamdata nu putem incasa acesti bani pentru ca nu avem autostrada. Ramane de vazut daca se va semna un asa mult visat parteneriat public privat Ploiesti-Comarnic-Brasov. Vom vedea daca va veni acel privat, se va uita la aceste cifre si va zice ca avem dreptate.S-a intamplat acest lucru de trei ori si privatul a spus ca nu este de acord. S-a incercat concesiunea pe aceasta autostrada de 3 ori si s-a esuat de 3 ori.Asa-zisul studiu de fundamentare este o mizerie. Dincolo de greselile gramaticale, de logica, sunt probleme grave financiare si din punct de vedere al impactului asupra mediului si tehnice foarte multe. Cei care se ocupa sunt niste amatori.", precizeaza Ciurea.In opinia sa, pe acest traseu nu se va putea da acord de mediu si, mai mult, spune Ionut Ciurea, niciun constructor serios nu va vrea sa construiasca aceasta autostrada pentru ca nu s-au facut calcule serioase."Pe acel traseu nu se va da, in epoca moderna, acord de mediu. Nici vorba. Distrugem mediul in acest fel si sa primim acord de mediu? Doi la mana, nu ies acele calcule. Daca le iei la mana, nu ies. Trei la mana, nu stie nimeni in acest moment, pentru ca nu exista studii serioase, cat ne costa pe noi aceasta autostrada. Este o estimare grosiera.Nu s-a facut un studiu serios si niciun constructor serios nu se va baga in asa ceva", a conchis directorul executiv al Asociatiei Pro Infrastructura.