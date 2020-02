Intarzieri la proiectarea Autostrazii Moldovei. Un ONG avertizeaza: Abia in 2021 vor fi licitate lucrarile de executie

Sursa: moldovavreaautostrada.ro

Care este situatia proiectelor de infrastructura

1. Tronsonul Ploiesti-Buzau (65 km)

Ziare.

com

ONG-ul a realizat o sinteza a tronsoanelor in lucru din A7, in urma discutiilor si a analizei proiectelor de infrastructura, iar concluzia este ca, in linii mari, in perioada aprilie - august 2021 ar trebui sa avem cei aproximativ 318 km de autostrada /drum expres pe relatia Ploiesti-Bacau-Pascani finalizati la nivel de proiectare tehnica.," explica MVA.ONG-ul recomanda ca primii kilometri de autostrada din A7 sa fie pe relatia Bacau-Pascani pentru a avea conectivitate cu Autostrada 8, Targu Mures- Iasi, denumita si Autostrada Unirii.MVA a postat pe Facebook care este situatia proiectelor de infrastructura.Etapa de lucru: Elaborare SF (Studiu de Fezabilitate) + PT (Proiect Tehnic)Proiectant: Consitrans SRLOIL (Ordin de incepere a lucrarilor): 11.2018Termen elaborare SF+PT: 24 luniTermen finalizare: 11.2020Prelungire act aditional: 6 luniMotiv prelungire contract: lipsa finalizarii si validarii modelului national de transport Termen actualizat de finalizare: 05.2021Stadiu proiect: AMC (Analiza Multi-criteriala) este in lucruLicitatie pentru SF+PthProiectant: Consitrans SRLOIL (Ordin de incepere a lucrarilor): 11.2018Termen elaborare SF+PT: 24 luniTermen finalizare: 11.2020Prelungire act aditional: 6 luniMotiv prelungire contract: lipsa finalizarii si validarii modelului national de transportTermen actualizat de finalizare: 05.2021Stadiu proiect: contractul este in lucruLicitatie pentru SF+PthProiectant: Consitrans SRLOIL (Ordin de incepere a lucrarilor): 01.2019Termen elaborare SF+PT: 24 luniTermen finalizare: 01.2021Prelungire act aditional: 3 luniMotiv prelungire contract: nefinalizare AMC/discutii cu uat AdjudTermen actualizat de finalizare: 04.2021Stadiu proiect: AMC (Analiza Multi-criteriala) este in analiza la CNAIR/JaspersLicitatie pentru SF+PthProiectant: ACCIONA INGENIERIA SAOIL (Ordin de incepere a lucrarilor): 02.2019Termen elaborare SF+PT: 24 luniTermen finalizare: 02.2021Prelungire act aditional: 6 luniMotiv prelungire contract: lipsa finalizarii modelului national de transportTermen actualizat de finalizare: 08.2021