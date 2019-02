Liderul PNL Iasi: Moldova e cea mai periculoasa zona din UE. Avem peste 2.000 de morti in accidente, in lipsa infrastructurii rutiere

Ziare.

com

Liderul PNL Iasi a afirmat, intr-o conferinta de presa, ca proiectul soselei de centura a municipiului Iasi pare sa fie "incremenit efectiv in sertare", in ciuda demersurilor si petitiilor facute la autoritatile centrale pentru a fi alocate fondurile necesare."Statisticile rutiere vorbesc de la sine -, capabile sa preia volumul traficului auto. Am facut personal zeci de demersuri, drumuri, petitii, solicitari pe langa CNAIR, Ministerul Transporturilor, am abordat trei premieri PSD, de la Grindeanu la Tudose si Dancila, am ajuns sa cunosc si paznicii de la ministere doar-doar se indura cineva si aloca intr-un final fondurile necesare pentru finantarea soselei de centura a Iasiului, un proiect incremenit efectiv in sertare de peste sapte ani. (...)Si o spun raspicat: Suceava si Bacau nu ne asteapta. Ambele judete au capacitatea si potentialul necesar pentru a-si dezvolta rute proprii de conectare rutiera si aeriana cu Vestul Europei. Sa nu ne amagim ca Dragos Benea vine sa ii aduca investitori si fonduri sau sa ii faca zeci de kilometri de autostrada lui Maricel Popa. Bacaul, daca nu ma insel, tocmai a semnat pentru al treilea inel ocolitor al municipiului, iar noi inghesuim traficul greu cu traficul de tranzit si cu cel transfrontalier pe un drum care pe jumatate trece prin oras si nici macar nu este plombat", a precizat Costel Alexe.Liderul liberalilor ieseni a criticat si faptul ca Pascani, cel de-al doilea mare municipiu din judet, un oras cu imens potential de dezvoltare, aflat la intersectia marilor axe rutiere si feroviare, "este sters efectiv de pe harta investitiilor"."Asemenea multor orase si municipii din Romania, sufera in lipsa unei variante ocolitoare moderne si eficiente. Desi PSD conduce Primaria Pascani, Consiliul Judetean Iasi, Guvernul Romaniei, iar doi parlamentari PSD Iasi sunt din zona Pascani, iata ca proiectul liberal pentru bugetarea centurii ocolitoare a fost respins", a declarat Costel Alexe.Potrivit acestuia, sub actuala administratie locala si judeteana, toate orasele judetului s-au degradat vizibil, nivelul de trai a scazut, "perspectivele de dezvoltare au disparut, investitorii lipsesc, depopularea loveste crunt si, din pacate, viitorul nu arata bine" pentru ieseni."Ajungem sa ne bucuram daca ne mentinem pe o linie de stagnare, dar este tot mai vizibil ca s-a pierdut competitia cu orase medii, precum Barlad, Roman, Campulung. Multe comune au luat fata oraselor pentru ca administratia face diferenta. Comparati Valea Lupului cu Miroslava sau Letcani cu Podu Iloaiei, Roman cu Targu Frumos.Daca nu ar fi fost fonduri, poate am fi inteles, dar cand vezi ca esti tratat cu dispret si nu exista transparenta in stabilirea criteriilor pentru care sunt finantate proiectele, cand vezi ca Master Planul General de Transport al Romaniei, votat tot in administratie PSD, nu este respectat si sunt ignorate prioritati convenite cu partenerii europeni, prioritati reiesite in urma unor studii de impact, demografice, economice, a sigurantei rutiere, si vin niste baroni cu apucaturi dictatoriale si condamna cinci milioane de romani la saracie pentru ca "asa vrea orgoliul lui"...Iesenii trebuie sa stie ca sunt trei ani de cand traim un deja-vu politic, cu Maricel Popa si mascotele din PSD Iasi trimise in Parlamentul Romaniei, care fac figuratie la Bucuresti, la curtea baronului penalilor Liviu Dragnea, negociindu-si propriile functii, sinecuri si privilegii, permanent in defavoarea iesenilor.Ca sa intelegem corect: Teleormanul are patru deputati PSD, Oltul are patru deputati PSD, Doljul are sase, iar Iasi tot sase, doar ca diferenta o fac liderii Liviu Dragnea, Darius Valcov, Olguta Vasilescu, care impart painea, iar Maricel Popa si mascaricii sai zic "saru' mana sefu" ca nu au fost schimbati", a sustinut presedintele PNL Iasi, Costel Alexe.