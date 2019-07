Mergeti la mare? Inarmati-va cu rabdare! Se circula in coloana pe anumite portiuni din Autostrada Soarelui

Ziare.

Conform sursei citate, intre kilometrii 160 (Cernavoda) si 212 (Constanta) traficul este intens.Mai mult, pe anumite tronsoane se circula in coloana.De asemenea, tot in directia catre litoral, este aglomeratie pe Podul Cernavoda, stationandu-se la Statia de taxare de la Fetesti.Pentru prevenirea producerii unor accidente de circulatie , politistii le recomanda soferilor sa mareasca distanta in mers intre autovehicule, sa foloseasca luminile de intalnire si sa nu se angajeze in depasiri riscante.Pentru a evita aglomeratia formata la punctele de taxare sau in benzinariile din zona, politistii amintesc ca tariful de tranzitare a podurilor de la Fetesti si Cernavoda poate fi platit si prin intermediul www.erovinieta.ro sau prin SMS.