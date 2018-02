Ministrul Transporturilor, intrebat cand se va circula pe centura de sud a Capitalei: Cand va fi gata

Ziare.

Astfel, intrebat cand se va circula pe doua benzi pe sens pe centura sud a Bucurestiului, ministrul a raspuns: "cand va fi gata".Referitor la stadiul lucrarilor de pe portiunea de centura a Capitalei cuprinsa intre A1 si DN7, ministrul Transporturilor le-a spus jurnalistilor ca "daca e santier, atunci inseamna ca se lucreaza".Totodata, intrebat care sunt autostrazile care vor fi deschise circulatiei in acest an, Sova a raspuns ca "vom circula pe autostrazile care vor fi receptionate".Lucian Sova a fost numit in functia de ministru al Transporturilor la finalul lunii ianuarie, odata cu noul Guvern Dancila.Anterior, el a detinut functia de ministru al Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) in Guvernul Mihai Tudose.Sova s-a facut "remarcat" chiar inainte de a fi investit in functie. El a atras atentia opiniei publice dupa ce a declarat, la finalul audierilor din comisiile din Parlament, ca nu este este de acord ca ar trebui sa viziteze des santierele, asa cum au promis precedesorii sai, pentru ca " minutul unui ministru e prea scump pentru a petrece ore in sir calatorind catre diverse santiere" "Eu apreciez ca minutul unui ministru al Transporturilor este prea scump pentru a petrece ore in sir calatorind catre diverse santiere", a declarat Lucian Sova, propunerea PSD pentru functia de ministru al Transporturilor.El a spus ca secretarii de stat trebuie sa stea mai mult pe teren.