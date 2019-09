Podurile de la Fetesti si Cernavoda vor fi reabilitate cu peste 24 de milioane de euro

Ziare.

Licitatia vizeaza "realizarea lucrarilor de reabilitare a podului peste bratul Borcea, langa Fetesti, situat pe Autostrada A2, la km 149+680 (Lot 1) si realizarea lucrarilor de reabilitare a podului de la Cernavoda, situat pe Autostrada A2, la km 157+600 (Lot 2)", se arata in anunt.Ofertantul trebuie sa demonstreze ca cifra de afaceri anuala totala, pentru fiecare din exercitiile financiare aferente anilor 2016, 2017 si 2018, a fost de minimum 22 milioane lei pentru lotul 1 si 19 milioane lei pentru lotul 2.Pentru fiecare lot in parte, ofertantul trebuie sa demonstreze ca a finalizat, in ultimii 5 ani, lucrari de infrastructura in valoare cumulata de minimum 55 milioane lei pentru lotul 1 si 46 milioane lei pentru lotul 2.Tipul procedurii este licitatie deschisa, iar termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 18 noiembrie.