Primarul localitatii in care se afla primul si singurul metru de autostrada din Moldova, acuzat ca dezinformeaza

"Tinand cont de faptul ca in cursul zilei de ieri au ajuns in spatiul media doua informatii neverificate, despre manifestul 'Romania vrea autostrazi', care il mentionau ca sursa pe Neculai Miron, primarul comunei Bosanci, dorim sa facem urmatoarele precizari:- Primul si singurul metru de autostrada din Moldova este construit pe terenul proprietate privata detinut de Stefan Mandachi (Foto), achizionat in anul 2014.- Exista toata documentatia necesara acestui demers: Aviz de urbanism, Avize negatie de la mediu si drumuri, emise DRDP Iasi, Aviz negatie emis de Inspectoratul de Politie Judetean Suceava Seviciul Rutier. Documente care atesta ca, datorita amplasarii, nu sunt necesare autorizatii de la aceste entitati. Autorizatie de constructie", se arata in replica postata pe pagina de Facebook Romania vrea autostrazi Stefan Mandachi e un om de afaceri din Suceava care, exasperat de lipsa de interes a autoritatilor pentru infrastructura, a decis sa construiasca el, pe banii lui, primul metru de autostrada din judet , intre Voronet si Putna.Mandachi a anuntat ca autostrada va fi inaugurata pe 15 martie, la ora 15:00 si ca timp de 15 minute, in aceeasi zi, va intrerupe activitatea in firmele sale, la care lucreaza 500 de oameni. Demersul sau a inspirat numerosi oameni si companii care au anuntat ca vor intrerupe activitatea pe 15 martie.Neculai Miron, primarul comunei Bosanci, pe raza careia a fost construita autostrada, a declaart vineri pentru stirisuceava.net ca nu a fost solicitata autorizatie de construire si, in plus, lucrarea a fost facuta pe un teren agricol."Ei au venit intr-o zi si au facut tot acolo. Eu m-am deplasat acolo dupa ce am fost anuntat de cetateni despre ce autobanda se construieste acolo. Am vazut doar o fasie de beton si mai erau si niste bare metalice. Dar nu a fost nimeni in masura sa imi spuna ce si cum se construieste acolo", a declarat primarul Neculai Miron pentru sursa citata.A.S.