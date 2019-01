Pro Infrastructura: Un an si opt luni, de-atat are nevoie CNAIR sa deruleze o licitatie banala pentru doua noduri rutiere

Ziare.

com

"Intre timp, soferii pierd ore intregi si nervi in trafic, bara la bara in ambuteiaje permanente. Mai grav, isi risca viata in intersectii la nivel depasite moral si tehnic", au transmis reprezentantii asociaiei."Un an si 8 luni... si NU s-a terminat! De-atat are nevoie Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere sa deruleze o licitatie banala pentru nodurile rutiere de la Berceni (DJ401) si Oltenita (DN4) pe RNCB, Rusinea Nationala "Centura" Bucuresti. Vorbim de doua giratorii suspendate si extinderea DNCB la patru benzi pe doar 6,1 km", scriu reprezentantii Asociatiei Pro Infrastructura pe Facebook.Potrivit acestora, licitatia a fost lansata in 17.05.2017, iar ofertele au fost depuse pe 31.08.2017."La pasajul Oltenita inca nu avem desemnat un castigator. Incredibil, dar adevarat: CNAIR se CHINUIE de aproape un an si 5 luni sa evalueze 6 oferte obosite! Urmatorul termen: 15.02.2019", mai scriu cei de la Asociatia Pro Infrastructura.Acestia precizeaza ca Pasajul Berceni a fost adjudecat in 08.05.2018 de catre asocierea Trameco-Vahostav-Erbasu."Au fost contestatii, dar s-au rezolvat. Ce face CNAIR? Nimic, nu s-a semnat contractul... la mai bine de 8 luni de la anuntarea castigatorului! In decembrie 2018 a fost adoptata si HG de modificare a indicatorilor tehnico-economici, tap ispasitor invocat de CNAIR. Dar tot nimic, mai asteptam!Intre timp, soferii pierd ore intregi si nervi in trafic, bara la bara in ambuteiaje permanente. Mai grav, isi risca viata in intersectii la nivel depasite moral si tehnic. Incompetenta crasa? Nepasare dezarmanta? Iresponsabilitate cat cuprinde? Totul e posibil cand vorbim de CNAIR!", isi incheie mesajul Asociatia Pro Infrastructura.