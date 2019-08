Protestatarii care vin din Iasi in Piata Victoriei au blocat simbolic E85: "Vrem autostrada!"

Ziare.

com

Acestia au oprit masinile la intrarea in Buzau, apoi au traversat in mod repetat o trecere de pietoni, blocand circulatia masinilor.Oamenii au scandat "Vrem autostrada" si "Romania, trezeste-te!"."Totul a durat zece minute. Am traversat pe trecerea de pietoni. La un moment dat au aparut politistii de la Rutiera, dar s-au comportat civilizat. Au dat drumul la trafic, dar ne-au lasat si pe noi sa mai traversam pe trecere de cateva ori. Interesant ca foarte repede au venit si jandarmii, iar noi am decis sa plecam", a declarat Catalin Urtoi, reprezentantul asociatiei "Impreuna pentru A8", care militeaza pentru constructia autostrazii Iasi-Targu Mures.Urtoi a spus ca protestul este doar un avertisment, iar daca guvernul nu va intelege ca Moldova are nevoie de infrastructura atunci vor urma si alte actiuni."Urmatoarea etapa va fi sa ocupam zece treceri de pietoni pe un drum national pe o distanta de doi kilometri. Toata lumea vrea autostrada. Soferii care au stat azi la Buzau in coloana cat am blocat noi trecerea ne-au sustinut sI ei. Ne aratau semnul victoriei si au claxonat. Numai guvernul nu intelege ca trebuie sa se ocupe de treaba", a mai spus Catalin Urtoi.Cateva zeci de ieseni au plecat cu masinile sambata dimineata din Piata Unirii din municipiu, oamenii avand bannere si steaguri.Printre acestia se afla reprezentanti ai miscarilor civice, dar si ale asociatiilor care militeaza pentru constructia autostrazii Iasi-Targu Mures.