PSD e acuzat ca l-a pus sef la Autostrazi tocmai pe "groparul infrastructurii romanesti"

Ziare.

com

"Am constatat ca nu sunt motive de optimism in infrastructura, ceea ce s-a si confirmat astazi, cand am aflat ca, fost director la Drumuri, al carui nume, cu celebra autostrada surpata, a fost renumit la conducerea viitoarei Companii Nationale de Investitii Rutiere si care se va ocupa de aceste mari investitii, ceea ce este un semnal foarte prost", a afirmat Calalin Drula, intr-o conferinta de presa.El a catalogat drept "sfidare la adresa romanilor" faptul ca PSD l-a numit sef la CNIR pe "", Narcis Neaga, intrucat compania trebuia sa fie acea noua structura performanta, pornita de la zero, cu asistenta de la austriecii de la ASFiNAG care sa se ocupe de marile proiecte de autostrazi ale Romaniei.Deputatul USR a amintit sapte dintre "realizarile" negative ale lui Narcis Neaga, intre care se regasesc "de care s-a ocupat personal",, "deschis cu doua zile inainte ca Victor Ponta sa intre in turul doi al alegerilor prezidentiale" si inchis dupa doua luni, din cauza surparii terasamentului, dar si pornirea mai multor proiecte de autostrazi fara autorizatie de construire, proiecte ulterioare stopate de Inspectoratul de Stat in Constructii, ca fiind ilegale.In alta ordine de idei, parlamentarul Catalin Drula a mai amintit despre initiativa cetateneasca de schimbare a Constitutiei intitulata "Fara penali in functii publice", sustinuta de USR."Este vorba despre o modificare a Constitutiei Romaniei prin care sa le fie interzis celor care au condamnari penale pentru infractiuni comise cu intentie, sa ocupe functii publice (...). Liviu Dragnea, de exemplu, nu ar mai putea fi deputat, in virtutea unor astfel de prevederi", a explicat Catalin Drula