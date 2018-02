Romania se prabuseste! La propriu

Cezar Petre este inginer, absolvent al Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti. Cu experienta in proiectarea si urmarirea executiei in conditii de calitate a constructiilor, in acest moment este presedintele Colegiului Tehnic al Dirigintilor de Santier.

De asemenea, am fost norocosi ca nu a fost vorba despre un pod, un baraj, de un dig etc... In acest caz vorbim de o sina de cale ferata functionala caci peste un sfert din infrastructura feroviara mostenita din perioada comunista nu mai este de folosit din cauza lipsei intretinerii curente., deci, in consecinta, functioneaza in ilegalitate. In aceeasi situatie se afla si 95% din unitatile de invatamant din Romania. Legi avem, poate mai exigente decat in spatiul european, dar nu are cine sa le respecte.si ii trimit la toaleta insalubra din spatele scolii pentru nevoile fiziologice. Unii dintre ei, mai putini norocosi, si-au gasit chiar sfarsitul acolo. Aceiasi copii pleaca la scoala cu burta goala numai cu gandul la masa delicioasa care va urma: cornul si laptele. Acest lucru in timp ce in tarile cu adevarat dezvoltate exista cantine in scoli si unde acestora li se asigura hrana.In secolul XXI,Partea proasta este ca nici nu se intrevede in viitorul apropiat vreo solutie la acest lucru. Licitatiile pentru proiectare sau executie au fost stopate ca urmare a cercetarii penale.In 2017 am reusit sa avem "cel mai bun an" in accesarea fondurilor europene: sub 5% din suma pusa la dispozitie. Daca scadem de aici fondurile date in vederea asigurarii banilor pentru subventiile agricole situatia este de-a dreptul dezastruoasa. Nu doar ca nu se depun proiecte, dar guvernul nici nu lanseaza sesiuni pentru depunerea acestora. Acest lucru in conditiile in care in anul 2020 se incheie ciclul bugetar iar noi nici nu am apucat sa facem proiectele, ce sa mai vorbim de licitatii sau executie.La noi, autostrazile au costuri fabuloase. In loc sa se faca reparcelari pentru a se face loc acestora, sume exorbitante de bani sunt date pe post de despagubire celor care au avut "norocul" sa achizitioneze teren exact pe ruta viitorului drum.Romania se prabuseste, la propriu. In doar 25 de ani de comunism au fost construite peste 300 de hidrocentrale. Cifra este una colosala pentru orice stat al lumii. Nu laudam aici marile realizari ale comunismului, ce a lasat individul si drepturile sale pe ultimul plan. Incerc doar sa fac o paralela ca sa aratam dezastrul din ultimii 25 de ani.Nu doar ca ni s-au demolat fabricile si au fost trimise la fier vechi, nu doar ca s-a "scufundat" flota navala pentru ca apoi sa o regasim infloritoare in toate colturile lumii, dar suma imprumutata in acesti ani s-a dus direct in coruptie, caci nimic nu s-a realizat de catre stat.Mii de scoli au fost construite in ultimii 25 de ani de comunism. In primii 25 de ani de democratie nu am reusit nici macar sa vopsim acele cladiri, ce sa mai vorbim de un proces mai amplu de reabilitare. 95% din cladirile publice nu mai sunt conforme reglementarilor actuale.Singurul lucru care duce tara inainte este mediul privat. Acesta exceleaza in toate domeniile, cu atat mai mult cu cat conditiile oferite de stat sunt dezastruoase. Dar nu doar ca statul nu ajuta mediul privat ci il si impiedica sa se dezvolte. Au loc schimbari fiscale importante prin ordonanta de urgenta si apoi se peticesc prin alte ordonante erorile facute. Romania are scurgeri peste tot si incercam doar sa o peticim. Nu exista o strategie clara de dezvoltare.Nu conteaza ce partid a fost in fruntea tarii: toate sunt pline de grupari mafiote cu interese personale. Ciocoii de astazi sunt mai rai decat cei dinainte. Unii dintre ei ne saluta prieteneste de pe plajele insorite, loc in care isi vor petrece tot restul vietii, in timp ce noi va trebui sa continuam sa traim aici.