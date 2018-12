Siegfried Muresan: Dancila a mintit. CE nu a primit nici pana acum dosarul pentru centura Bucurestiului

Dancila a anuntat ca va face si Centura Bucurestiului pe bani europeni

Dovada o reprezinta raspunsul oficial al Comisiei Europene primit ieri de Siegfried Muresan care confirma ca Guvernul Romaniei nu a depus pana in acest moment dosarul de finantare."Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, declara acum doua luni ca dosarul privind modernizarea din fonduri europene a centurii Bucurestiului la nivel de autostrada este deja gata si va fi transmis Comisiei Europene in data de 15 octombrie. Prim-ministrul Dancila a mintit.Comisia Europeana a raspuns la o interpelare scrisa pe care i-am adresat-o in care spune ca nu s-a depus nicio cerere de finantare pana in prezent pentru centura Bucurestiului, proiectul fiind inca in curs de elaborare", a declarat Siegfried Muresan, intr-un comunicat remis Ziare.com.Potrivit europarlamentarului, de la depunerea proiectului de metrou 1 Mai - Otopeni din data de 24 decembrie 2017, guvernele PSD-ALDE nu au mai depus niciun proiect major de infrastructura de transport."In momentul de fata, in Romania, fondurile europene sunt absorbite doar de catre primarii si presedintii de consilii judetene. Proiectele importante de infrastructura aflate in responsabilitatea Guvernului se lasa asteptate. Oricat ar fi de buni primarii si presedintii de consilii judetene, nu pot compensa incompetenta guvernului care are obligatia sa construiasca autostrazi, cai ferate de mare viteza si spitale regionale", a mai spus eurodeputatul Siegfried Muresan.Viorica Dancila a anuntat in urma cu doua luni ca dosarul prin care Romania solicita finantarea din bani europeni pentru Centura Capitalei este gata, iar pe 15 octombrie va fi transmis Comisiei Europene "Am facut progrese importante in ceea ce priveste asigurarea finantarii investitiilor care vizeaza Centura existenta a municipiului Bucuresti, dar si infrastructura noua la profil de autostrada. Dosarul prin care solicitam finantarea din bani europeni este gata si luni (15 octombrie - n.red.) va fi transmis Comisiei Europene.Solicitam finantarea din bani europeni, mai exact din Programul Operational Infrastructura Mare, pentru acest proiect deosebit de important. Vorbim despre fonduri estimate la peste 1,3 miliarde de euro fara TVA. Guvernul va oferi tot sprijinul pentru atragerea finantarii europene necesare realizarii acestui proiect", a declarat Viorica Dancila.Anuntul premierului a venit dupa ce comisarul european Corina Cretu a declarat ca nu mai accepta "insulte" din partea Guvernului roman fata de munca pe care o face, subliniind ca la Comisia Europeana se fac "eforturi supraomenesti" pentru a evita dezangajarile de fonduri pentru Romania, insa fara proiecte nu se poate finanta.Cretu a precizat ca, la ora actuala, La Comisia Europeana este in analiza un singur proiect major: metroul Otopeni-Gara de Nord.