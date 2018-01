Statul a "pus cruce" Autostrazii A8. Documentatia singurului segment contractat trebuie refacuta

Ziare.

In aceste conditii, va trebui relansata licitatia pentru completarea studiului. Iar finalizarea procedurilor premergatoare constructiei drumului ar putea dura mai multi ani.Contractul pentru revizuirea studiului de fezabilitate pentru construirea sectorului Targu Mures - Sovata - Ditrau din autostrada A8 a fost semnat pe 20 mai 2015. Lucrarile au fost atribuite Asocierii Aecom Ingenieria - Consitrans - Search Corporation pentru suma de 22,71 milioane de lei (circa 5 milioane de euro).Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a suspendat contractul de doua ori. Prima data in 2016 din lipsa de fonduri si apoi in 2017 dupa ce Curtea de Conturi constatase ca aceasta revizuire nu era altceva decat o "irosire a banului public". De fapt, Curtea de Conturi nu solicitase suspendarea contractului, ci analizarea atenta a prevederilor si implementarii sale, in conditiile in care revizuirea costa de circa sase ori mai mult decat intocmirea studiului initial, a carui valoare ajunsese la circa 700.000 euro.Potrivit informatiilor Economica.net, inspectorii Curtii de Conturi constatasera ca programarea revizuirii se facuse in ideea intocmirii unui nou studiu de fezabilitate fara sa se tina seama de documentele existente si platite de stat ca fiind corespunzatoare. DNA a demarat o ancheta in baza raportului Curtii de Conturi, iar pe durata cercetarilor lucrarile la proiect Autostrazii A8, Ardeal-Moldova, s-au suspendat.Asociatia Pro Infrastructura (API) informeaza ca decizia CNAIR de a rezilia contractul de revizuire a studiului de fezabilitate pe tronsonul Targu Mures-Sovata - Ditrau al Autostrazii A8 va avea efecte dintre cele mai grave."Prin aceasta decizie catastrofala, la 159 de ani de la Mica Unire, in anul Centenarului Marii Uniri, CNAIR condamna Moldova la subdezvoltare si izolare", se arata in mesajul postat de API pe Facebook.In acelasi mesaj se mai arata ca:"Aceasta reziliere amana cu ani de zile implementarea autostrazii, iar lansarea unor licitatii de proiectare si executie pe studiile din 2010 nu ar face decat sa puna cruce Autostrazii A8".Daca inspectorii Curtii de Conturi nu intelesera bine ce inseamna revizuirea, ar fi trebuit ca CNAIR sa explice, sustin membrii API."Inspectorii Curtii de Conturi nu sunt experti in dezvoltare de infrastructura rutiera. Tot ce trebuia sa faca CNAIR era sa le dea (intr-o forma detaliata) explicatia [...]: 'Nu scoatem la licitatie acelasi lucru - e vorba de un nivel de detaliu cu totul diferit, spre exemplu daca in studiul din 2011 s-au facut 100 de foraje geotehnice pe cei 100 km, in noul studiu se vor face peste 1000, asa cum e necesar la o lucrare asa complexa, pentru a face proiectarea apoi la modul serios'".In aceste conditii, API sustine ca membrii conducerii CNAIR ar trebui eliberati din functie."Teama nejustificata in urma controalelor Curtii de Conturi si DNA (in urma carora CNAIR a decis suspendarea, pentru mai mult de 12 luni, a contractului proaspat reziliat), fuga de raspundere si incompetenta sunt principalele trasaturi ale conducerii CNAIR. Prin deciziile pe care le iau, ei pun pe primul loc linistea proprie si siguranta salariilor pe care le primesc din bani publici, iar interesul national nu exista pentru ei.Solicitam oficialilor din Ministerul Transporturilor Romania sa demita de urgenta conducerea CNAIR care, in ultimul an, a batut toate recordurile de incompetenta, fuga de raspundere si subminare a dezvoltarii economice", se mai arata in mesajul postat de API pe pagina de Facebook.