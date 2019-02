Tariceanu: CNAIR s-a angajat sa termine 180 de kilometri de autostrada in 2019

Proiectele de infrastructura din 2019

"Compania de autostrazi s-a angajat ca anul acesta sa termine un numar record de km, anume 180 de km de autostrazi. Ei ne-au prezentat doua categorii, categoria certa cu 180 de km si categoria cu risc de receptie, care este numai de 77 de km.Noi ne asumam politic, noi dam toti banii necesari, dar pana la urma nici ministrul, nici prim-ministrul nu lucreaza, dar o supraveghere este un lucru esential", a declarat Calin Popescu Tariceanu, joi seara, la Antena3.Precizam ca, in 2018, Compania de Drumuri a reusit sa deschida doar putin peste jumatate din cei 100 de kilometri de autostrada pe care se angajase sa ii inaugureze anul trecuta.Iata cate capete de autostrada s-au inaugurat in 2018 si ce sosele se vor deschide, de fapt, in 2019 Liderul ALDE a afirmat ca a discutat in sedintele de coalitie de saptamana aceasta despre proiectul de buget, respectiv care vor fi proiectele de infrastructura incluse in bugetul pe 2019, dar si necesitatile din domeniul Educatiei."Bugetul pe care anul acesta il prezentam, spre deosebire de anii precedenti, cand se prezentau cifre, se uita lumea si nu intelegea nimic, eu vreau sa plecam altfel, de la proiecte. Astea au sens pentru cetateni, nu 3%, 7%, trei miliarde si asa mai departe.Prima discutie pe buget se face pe marii indicatori, adica (sic!) cat este estimata cresterea PIB-ului sau cat sunt estimate veniturile la buget, care sunt cheltuielile mari, deficitul pe care il prognozam, asta e prima discutie.Nu am vorbit de Servicii, pentru ca nu e prima noastra preocupare. Am discutat atunci despre modul in care vor fi cheltuiti banii in educatie, de un program care sa completeze cornul si laptele, rucsacul de scoala, rechizitele", a adaugat Tariceanu.Presedintele Senatului a mentionat si care vor fi proiectele de infrastructura incluse in bugetul de stat pentru anul 2019."Obiectivul a fost sa realizam un buget bazat pe investitii. Ceilalti colegi din PSD au vrut si ei acelasi lucru. Stiti de ce a durat mai mult? Am aici sa va arat ce am convenit. Am sa va vorbesc numai de partea de infrastructura, care necesita cele mai mari investitii si pe care le-am grupat pe regiuni geografice.As incepe cu Moldova, pentru ca vreau sa explic ca scopul bugetului, printre altele, este si acela de a asigura coeziunea, sa manifestam solidaritatea fata de regiunile care sunt defavorizate si mai putin dezvoltate. Moldova este regiunea in care aceasta problema a devenit critica.Atunci trebuie facute mai multe investitii in infrastructura pentru a ridica (sic!) calitatea vietii si pentru a atrage investitii. Pe Moldova, in ceea ce priveste autostrazile, avem Autostrada Targu Neamt-Targu Mures, unde se lucreaza la studiul de fezabilitate si s-au prevazut bani in buget.De asemenea, pentru Ploiesti-Suceava, studiul de fezabilitate si proiectul tehnic, cu finalizare in 2020, iar din 2020 incepe executia", a spus Tariceanu.Acesta a vorbit si despre alte proiecte, tot de infrastructura, cu finantare prevazuta in bugetul de stat."Centura Bacaului, cu terminarea lucrarilor prevazuta in 2019. Este prevazut de asemenea proiectul in parteneriat public-privat pentru tronsonul Targu Neamt-Iasi, care incepe proiectarea in 2019 si executia in 2020.De asemenea, Botosani-Tg-Frumos. Sosele de centura; Tecuci, cu finalizare anul acesta, Vaslui, Iasi, Tg Frumos, Suceava, Radauti. De asemenea, calea ferata rapida Bucuresti-Pascani, Iasi. Ele sunt bugetate.Pe partea de sud. Craiova-Pitesti este drum rapid, finalizare partiala, 27 de km. La podul de la Braila au inceput lucrarile. Centura sud Bucuresti, centura Nord Bucuresti incepe in 2020.De asemenea, cea mai dureroasa lucrare din punctul meu de vedere este autostrada Pitesti -Sibiu. Ploiesti-Comarnic-Brasov. Incepe proiectarea si executia in 2020. De asemenea, autostrada Sudului este prevazuta pentru a incepe studiile de fezabilitate anul acesta cu sumele prevazute in buget.Am discutat cu colegii si am zis ca se vor construi centuri ocolitoare la Comarnic si la Busteni. In momentul de fata se deruleaza licitatia. Mai sunt proiectele de cale ferata (...) Gara de Nord-Otopeni", a completat presedintele ALDE.De asemenea, Tariceanu a anuntat ca vor exista intalniri frecvente intre coalitie si reprezentantii Ministerului Transporturilor pentru a se asigura ca proiectele de infrastructura vor fi finalizate la termen."Vom avea reuniuni regulate cu Ministerul Transporturilor pentru a monitoriza calendarul de derulatre a tuturor acestor proiecte, astfel incat sa nu apara intarzieri. Liderii coalitiei, cu ministrul, cu doamna prim-ministru", a conchis Tariceanu.Proiectul de buget ar putea fi adoptat vineri, in sedinta de guvern, desi d e pe ordinea de zi acesta lipseste.