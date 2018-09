Traficul rutier va inchis pe o portiune din A2 pana in noiembrie

Ziare.

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane de marti pana pe data de 4 noiembrie 2018, pe Autostrada A2, pe sensul Bucuresti - Constanta, circulatia este inchisa intre kilometrii 68+700 metri - 75+900 metri (intre Lehliu - Gara si Drajna, judetul Calarasi), pentru efectuarea lucrarilor de reparatii la sistemul rutier.Traficul rutier se va desfasura pe calea 2, Constanta - Bucuresti, in ambele sensuri, pe cate o banda de circulatie.De asemenea, in judetul Vaslui, pe DN 28 Albita - Raducaneni, pe tronsonul kilometric 132+400 metri - 138+350 metri, se vor executa lucrari la partea carosabila, pana pe data de 7 octombrie 2018, circulatia rutiera in anumite puncte desfasurandu-se pe un fir, alternativ.Soferii sunt sfatuiti ca sporeasca atentia la volan, sa reduca viteza in zona efectuarii lucrarilor si sa semnalizeze din timp intentia de schimbare a benzii de circulatie.