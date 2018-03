Un adevarat crater a aparut pe Autostrada Soarelui (Foto)

Ziare.

O groapa imensa a aparut la km 31 al Autostrazii Soarelui, se arata pe pagina de Facebook Romania Fara Gropi Reprezentantii CNAIR sfatuiesc soferii sa circule cu atentie."S-a constatat ca trebuie sa frezam 8 km de asfalt. Anul acesta e in licitatie aceasta procedura. Pana atunci, autostrada va fi plombata, se vor face lucrari provizorii. De o rezolvare totala a situatiei putem sa vorbim de anul viitor. Situatia a fost agravata si de utilajele si materialele antiderapante", a declarat Alin Serbanescu, purtator de cuvant CNAIR, la Realitatea TV.De cateva luni, soferii se plang de starea precara a autostrazii. In luna ianuarie, un sofer care a circulat pe Autostrada Soarelui a publicat si un filmulet in care se observa cum drumul este plin de gropi. Clipul sau a fost vizualizat de peste 700.000 de persoane.A.G.