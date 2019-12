Un reprezentant al Asociatiei "Impreuna pentru A8" a fost numit consilier al ministrului Transporturilor

Ziare.

La randul sau, presedintele Comisiei pentru Transporturi din Camera Deputatilor, Marius Bodea, sustine ca prezenta asociatiilor civice in minister arata ca exista vointa pentru constructia autostrazii.Catalin Urtoi, vicepresedinte al asociatiei "Impreuna penrtu A8" a anuntat duminica, intr-o conferinta de presa, ca a fost numit in postul de consilier onorific al ministrului Transporturilor, Lucian Bode, si ca din aceasta pozitie va urmari calendarul realizarii autostrazii care va lega Moldova de Transilvania."Sase luni voi fi eu consilier, apoi sase luni va fi Adrian Covasnianu de la asociatia Moldova vrea Autostrada. Nu va fi remunerata aceasta functie, desi cei din minister au propus sa fie platita. Am convenit in cele doua asociatii ca nu vrem bani, pentru ca nu ne ducem pentru posturi, ci sa facem treaba. Nu va fi usor, aceasta nominalizare ne obliga sa luptam pentru Moldova. Daca nu se va respecta ceea ce propunem noi, atunci ne vom retrage", a afirmat Catalin Urtoi.La randul sau, presedintele Comisiei pentru Transporturi, deputatul PNL Marius Bodea, a spus in aceeasi conferinta de presa ca desemnarea unui reprezentant al asociatiilor civice in guvern arata ca exista vointa pentru realizarea proiectului."Rolul consilierului este foarte mare. Va reprezenta ministerul in relatia cu celelalte institutii, inclusiv cu CNAIR. Poti lucra inclusiv la hotarari de guvern care au legatura cu proiectul. Ministrul Transporturilor a vorbit deja cu premierul Orban. Va fi data o hotarare de guvern si se va renunta la parteneriatul public-privat pentru tronsonul Iasi-Targu Neamt. Dupa ce acest tronson revine de la Comisia de Prognoza la Ministerul Transporturilor vom depune cererea de finantare pentru obtinerea fondurilor europene necesare studiului de fezabilitate. Vrem sa stim exact cat costa autostrada, iar apoi vedem modul cel mai convenabil pentru a obtine banii, fie ca vorbim de fonduri europene sau imprumut de la Banca Mondiala", a spus liberalul Marius Bodea.Reprezentantii asociatiilor civice iesene au declarat ca vor urmari atent fiecare pas pe care guvernul il va face pentru acest proiect si ca daca liberalii nu-si vor respecta promisiunile, atunci "vor pati la fel ca PSD".Sefii asociatiilor civice spera ca in doi ani sa fie finalizate documentatiile necesare, precum si licitatiile, iar din 2022 sa se deschida santierul pentru autostrada.