Un sucevean isi construieste un metru de autostrada, primul din judet

Stefan Mandachi a anuntat ca autostrada va fi inaugurata pe 15 martie, la ora 15.00 si ca timp de 15 minute, in aceeasi zi, va intrerupe activitatea in firmele sale, la care lucreaza 500 de oameni.Mandachi a mai spus ca spera ca gestul sau de a sista activitatea sa fie preluat si de alti oameni de afaceri din tara."2.000 de oameni mor anual pe soselele din Romania. Cati ar fi supravietuit daca aveam autostrazi? Noi tot inghitim si stam tacuti. Daca un angajat nu-si ia leafa in ziua stabilita ce se intampla? Sau daca firmele mele nu vireaza banii la stat pe data de 25 in fiecare luna? Dar cine raspunde ca nu avem autostrazi? Chiar ca suntem luati de prosti", a afirmat Stefan Mandachi.Omul de afaceri sucevean sustine ca a tiparit, tot din banii sai, trei milioane de afise, dar si trei milioane de servetele, cu mesajul "Romania vrea autostrazi", pe care le va imparti clientilor din restaurantele pe care le detine.Stefan Mandachi a declarat ca nu este membru in vreun partid politic si ca este vorba despre o initiativa personala, pentru ca s-a saturat sa fie mintit de catre autoritati.