Unde va fi construita prima autostrada inteligenta din Europa

Autostrada viitorului este unul dintre obiectivele inscrise in planul pentru modernizarea echipamentelor de iluminat public aferente retelei de drumuri din sudul Belgiei, prezentat vineri de municipalitatea din Fleurus, relateaza The Brussels Times Planul presupune inlocuirea a aproximativ 110.000 de lampi cu sodiu cu becuri LED, mai eficiente din punct de vedere enegetic si mai durabile. Aceasta schimbare, alaturi de implementarea unui sistem pentru ajustarea intensitatii luminii in functie de necesitati, ar putea duce la economisirea a pana la 76% din cantitatea de energie electrica folosita in mod obisnuit. De asemenea, s-ar evita eliberarea in atmosfera a circa 166.000 de tone de CO2, in timp ce s-ar reduce poluarea cu lumina."Autostrazile din Valonia vor fi primele autostrazi conectate din Europa, fiind pregatite sa intampine primele vehicule autonome", a declarat directorul general al consortiului LUWA, dezvoltatorul proiectului, Bertrand Vanden Abeele.Costurile proiectului sunt estimate la 600 de milioane de euro, urmand sa fie esalonate pe parcursul urmatorilor 20 de ani.C.S.