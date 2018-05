USR, despre mega-protestul motorizat: PSD ameninta soferii care participa. Autostrada nu incape in duba!

Ziare.

Astfel, presedintele USR, deputatul, spune ca "autostrada nu incape in duba", astfel ca dreptul oamenilor de a beneficia de autostrazi nu poate fi interzis."Incompetenta si furtul banilor publici au facut sa nu avem la Centenar o autostrada in Moldova. Cetatenii exasperati din Iasi, Targu-Mures, Suceava, Botosani, Barlad, Bacau, au pornit astazi intr-un mars cu masinile spre Bucuresti, iar primarul Gabriela Firea le-a interzis intrarea in Piata Victoriei. Este un nou abuz al PSD, partid care in ultimii 28 de ani a fost in cea mai mare perioada de timp la guvernare si si-a batut joc de infrastructura Moldovei.Primarul Gabriela Firea nu poate sa bage in duba sutele de cetateni care au venit astazi la Bucuresti sa ceara autostrazi pentru Moldova. Ei au tot dreptul sa ceara de la Guvernul PSD-ALDE masuri concrete, pentru ca in campania electorala au primit promisiuni marete si multe poze colorate cu proiectele de infrastructura. In schimb, in ultimul an si jumatate PSD si ALDE au facut proiecte doar pentru infractori. E prea mare bataia de joc!", scrie pe Facebook Dan Barna La randul sau, fostul ministru al Fondurilor Europeneacuza PSD ca a blocat manifestatia de sambata."Moldova vrea autostrazi, dar PSD ii ameninta pe soferii care participa si le blocheaza drumurile. Centenar fericit!", scrie pe Facebook Cristian Ghinea , si el deputat USR.De asemenea, un alt deputat USR,, spune ca manifestantii au fost impiedicati de Politie si de Jandarmerie."Moldova - ca de altfel toata tara - vrea autostrada. Politia rutiera si Jandarmeria ii impiedica cei veniti din toata Moldova sa ajunga sa claxoneze in fata Guvernului, intr-o zi de Sambata. Libera circulatie e garantata constitutional in Romania. Daca insa acceptam abuzurile de acest tip, incet-incet tot mai multe drepturi constitutionale vor fi doar pe hartie", scrie pe Facebook Cristian Seidler , la randul sau deputat USR, ii critica pe ministrul Transporturilor, Lucian Sova, dar si pe cel al Internelor, Carmen Dan, si pe primarul Bucurestiului, Gabriela Firea."Moldova vrea autostrazi! Moldova s-a ridicat astazi si si-a cerut drepturile.Sa le fie rusine lui Lucian Sova, incapabilul ministru al Transporturilor, care astazi a asmutit ISCTR-ul la Adjud pe TIR-istii din coloana de protest. Lui Carmen Dan care a blocat cu mascatii intrarile in orasele de pe traseu. Gabrielei Firea care nu-i lasa pe oamenii acestia veniti de la sute de kilometri sa-si exercite drepturile democratice.Asa arata o guvernare ilegitima, un stat capturat cu institutii slugi. Asta e Romania pe care ne-o propune PSD la 100 de ani de la Marea Unire. Sa le fie rusine!", noteaza pe Facebook Catalin Drula Nu in ultimul rand, europarlamentarulsi-a exprimat sustinerea pentru marsul de sambata."Sustin marsul 'Autostrazi pentru Moldova', organizat astazi. Legaturile dintre regiunile tarii nu sunt un privilegiu", scrie pe Facebook Cristian Preda Amintim ca sute de oameni au venit sambata in Capitala din orasele Moldovei cu masini, tiruri, camioane si motociclete, pentru un mega-protest.Initiativa acestei manifestatii de proportii apartine unor asociatii civice care sustin ca, prin aceasta forma extrema de protest, vor sa dea un ultimatum Guvernului, care n-a ridicat un deget pentru a construi macar o palma de autostrada in Moldova si pentru a scoate din izolarea rutiera si economica aceasta regiune istorica.Protestatarii aveau in plan sa se opreasca cu masinile in Piata Victoriei insa Politia si Jandarmeria nu i-a lasat.