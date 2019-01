Zeci de proiecte pe fonduri UE, inclusiv lotul 4 din autostrada Sibiu-Pitesti, blocate de Ordonanta Teodorovici?

CNAIR spune ca pregateste licitatia pentru autostrada: Nu ar trebui sa existe intarzieri

Deputatul USR Catalin Drula, membru in Comisia pentru Transporturi si Infrastructura, spune ca Ordonanta Teodorovici a modificat modul prin care care se efectueaza controlul inainte de publicare al licitatiilor cu finantare europeana.Mai exact, controlul se va face de catre autoritatile de management (AM-uri) ale programelor operationale, si nu de catre organismul specializat ANAP (Agentia Nationala de Achizitii Publice), ca pana acum.Catalin Drula subliniaza ca, din cauza ca s-au trezit peste noapte cu o noua sarcina, autoritatile de management nu sunt pregatite pentru aceasta activitate."Printre trasnaile pe care le contine deja celebra OUG 114/2018 ("OUG lacomiei"), una a trecut neobservata, dar cu efecte majore: blocarea licitatiilor pe fonduri europene.La art. 75 pct. 2 se introduce urmatoarea modificare: controlul inainte de publicare ("ex ante") al licitatiilor cu finantare europeana nu se mai face de organismul specializat ANAP (Agentia Nationala de Achizitii Publice), ci de catre autoritatile de management (AM-uri) ale programelor operationale (ex. Regional, Infrastructura Mare).Pentru ca li s-a pus in brate aceasta sarcina peste noapte, autoritatile de management sunt nepregatite. Nu au compartimente in organigrama, nu au personal dedicat acestei activitati si nu au norme pentru a aplica noile prevederi-surpriza.Rezultatul? Licitatiile pe fonduri europene sunt in prezente blocate si toata lumea prin ministere/AM-uri se da cap in cap incercand sa rezolve dandanaua aparuta in Monitorul Oficial din 28.12.2018", a scris pe Facebook Cristian Drula.Potrivit deputatului USR, licitatia pentru lotul 4 din autostrada Sibiu-Pitesti se afla pe lista celor care sunt blocate de prevederea introdusa in ordonanta de urgenta."In aceasta situatie este autostrada Sibiu-Pitesti - lotul 4 Curtea de Arges-Tigveni. Sunt primul care sa-i critic pe cei de la compania de drumuri. Dar iata un exemplu unde un proiect important derulat de CNAIR e blocat de incompetenta celor care au introdus aceasta prevedere in OUG.Licitatia pentru lotul 4 din autostrada Sibiu-Pitesti nu poate fi lansata pentru ca controlulnu poate fi efectuat ca urmare a adoptarii OUG-ului.Zeci de alte licitatii pe fonduri europene sunt blocate, iar in acest timp doamna Rovana Plumb tine conferinte de presa triumfaliste despre absorbtie si dl. Melescanu face apologia infractorilor in presa internationala. Asa arata o guvernare gaunoasa. Incompetenta toxica si preocupari infractionale", mai precizeaza Catalin Drula.Purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Serbanescu, spune insa ca institutia se pregateste sa scoata, in curand, la licitatie, lotul 4 al Autostrazii Sibiu-Pitesti.El a declarat pentruca nu ar trebui sa existe intarzieri. Asta pentru ca, precizeaza Ilie Serbanescu, autoritatea de management oricum verifica si pana acum documentatia, inainte ca ea sa ajunga la Agentia Nationala de Achizitii Publice (ANAP)."Asa cum am spus, se pregateste licitatia. Nu sustin ca as sti totul despre modul in care vor evolua lucrurile, in perioada umatoare. Totusi, la acest moment, controlul ex ante al documentatiei nu pare sa cauzeze vreo intarziere. Inteleg ca problema sesizata tine de faptul ca documentatia va fi verificata de autoritatea de management, nu de ANAP.Din cate stiu eu, autoritatea de management verifica oricum documentatia, inainte ca ea sa ajunga la ANAP. Din cate stiu, in cazul proiectului autostrazii, autoritatea de management tine de Ministerul Fondurilor Europene. Nu pot sa vorbesc in numele acelui minister.Cu toate astea, ma gandesc ca, daca pana acum autoritatea a verificat documentatiile inainte de trimiterea lor la ANAP si nu s-au semnalat probleme, n-ar trebui sa existe intarzieri nici de acum incolo", a declarat pentru Ziare.com Alin Serbanescu.La inceputul lunii decembrie, directorul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, afirma ca, daca acordul de mediu va fi obtinut repede, pana la sfarsitul anului 2018 va fi scos la licitatie lotul 4 al Autostrazii Sibiu-Pitesti.Pana acum, Compania de Drumuri a scos la licitatie lotul 1 si lotul 5 al autostrazii, dar n-a finalizat evaluarile si n-a anuntat castigatorii.