19 schiori au fost surprinsi de o avalansa in Alpii italieni: Doi au murit

Caderea masiva de zapada s-a produs in Colle Chamole si 19 persoane au fost surprinse de aceasta.Un schior a fost scos in stare grava de sub nameti si a murit in drum spre spital, conform La Repubblica Altul a fost dus de avalansa pe lacul Chamole, care era inghetat, insa gheata s-a rupt si acesta s-a inecat. Trupul celui de-al doilea schior mort a fost scos la suprafata de o echipa de scafandri.Alti doi schiori au fost gasiti in stare de hipotermie severa si transportati cu elicopterul la Spitalul Parini din Aosta.Cei patru faceau parte dintr-un grup de 19 schiori care urcau catre refugiul Arbolle. Avalansa a maturat pur si simplu coada grupului.A.G.