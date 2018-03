Politistii au deschis dosar penal in cazul femeii moarte in avalansa din Cheile Tisitei. Ce suspecteaza

Ziare.

Politistii au aflta ca excursia a fost o initiativa pe retelele de socializare a unui grup de prieteni si cunoscuti. Anchetatorii incearca acum sa afle amanunte despre grupul de turisti si au deschis un dosar penal"S-a deschis dosar penal pentru moarte suspecta", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Vrancea, Paula Enache.Salvamontistii spun ca avalansa a fost una atipica, produsa la o altitudine joasa."Fiind o zi de weekend, in zona se afla o echipa de salvatori montani ai Serviciului Public Judetean Salvamont Vrancea ce efectua o patrulare de rutina. Doi salvatori se aflau cu grupul surprins de avalansa si au demarat imediat procedurile specifice de salvare. O prima victima a fost proiectata in albia Tisitei, fiind imediat recuperata de unul dintre salvatori, fara a prezenta traumatisme. A doua victima s-a aflat sub un strat gros de zapada tot in albia raului si a fost gasita dupa mai bine de o ora de cautari. Pentru aceasta nu s-a mai putut face nimic. Actiunea a fost sprijinita de forte ale ISU Vrancea, Jandarmeria Montana Lepsa si un echipaj SMURD . Evenimentul este unul atipic, fiind produs la o altitudine joasa, aproximativ 600 de metri, intr-o zona impadurita, cu un strat de zapada de 10-15 cm. Alunecarea s-a declansat in zona superioara a versantului si a continuat pana la baza vaii, antrenand un strat mic de zapada, arbori, vegetatie si pietre. Cauzele sunt multiple si nu ne putem pronunta cu certitudine asupra acestora. Suprafata conului de avalansa a fost apreciat la cativa de zeci de metri patrati", a precizat Salvamont.Avalansa s-a produs sambata in rezervatia Cheile Tisitei. Apelul la numarul unic de urgenta a fost facut la ora 11.44, iar la fata locului au ajuns numerosi salvamontisti, jandarmi montani, politisti, pompieri si echipaje de la Ambulanta.