Alti schiori au murit in Austria, in urma unei avalanse

Trupurile celor trei barbati in varsta de 56, 36 si respectiv 32 de ani au fost descoperite in timpul serii de sambata in masivul din landul Vorarlberg. Acestia plecasera intr-o excursie de o zi. Un barbat de 28 de ani este dat disparut, potrivit AFP.Riscul de avalansa este de nivelul 3 (pe o scara cu cinci trepte) in aceasta zona, in timp ce in alte regiuni muntoase din Austria a ajuns la 4 sau 5, dupa caderile exceptionale de zapada din aceste zile, care au determinat interventia armatei pentru securizarea drumurilor si cladirilor sau evacuarea unor persoane.