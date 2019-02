Atentie, daca mergeti la munte! Este risc mare de avalansa. La Balea Lac, zapada are peste doi metri si telecabina este oprita

UPDATE

Vineri la pranz, stratul de zapada masura 259 de centimetri la Balea-Lac, 178 de centimetri la Cuntu, 160 de centimetri la Varful Tarcu, 140 de centimetri la Varful Omu, 105 centimetri la Varful Calimani, 97 de centimetri la Parang, 125 de centimetri la Sinaia, etc.In muntii Fagaras, meteorologii anunta risc mare - respectiv gradul 4 pe o scara de la 1 la 5 - de producere a avalanselor la altitudini de peste 1.800 de metri, pe fondul incalzirii vremii. Zapada se va umezi puternic in partea superioara si se va topi, iar apa rezultata se va acumula in pelicule deasupra straturilor mai dure din interior, pelicule peste care, spontan, straturile instabile din partea superioara vor aluneca cu usurinta.Sub 1.800 de metri, temperaturile vor creste semnificativ si vor determina umezirea si topirea accelerata a stratului, ducand la declansarea avalanselor spontane.Si in muntii Bucegi, Tarcu, Godeanu si Parang, riscul de producere a avalanselor este mare la altitudini de peste 1.800 de metri, iar in muntii Vladeasa - Muntele Mare, Rodnei, Calimani, Bistritei si Ceahlau riscul este insemnat, respectiv gradul 3 pe o scara de la 1 la 5.