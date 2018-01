Atentie, daca sunteti in Fagaras! Zece avalanse au avut loc intr-o singura zi si riscul ramane foarte mare

Ziare.

com

In urmatoarele 24 de ore sunt posibile avalanse medii si mari pe pantele inclinate de pe munte."Insolatia si temperaturile ridicate vor determina umezirea suplimentara a stratului la suprafata, astfel incat vor fi conditii ca in mod spontan sa se produca curgeri de suprafata si avalanse de topire. (...) Chiar si in conditii de supraincarcari slabe cu turisti sau schiori, structura de tip placa din partea superioara se poate rupe, putand genera astfel avalanse de dimensiuni medii sau chiar mari pe pantele inclinate", se arata intr-o informare a Centrului Meteorologic Regional Transilvania-Sud.Sambata, in muntii Fagaras, in judetul Arges, au avut loc zece avalanse, potrivit Sefului Salvamont Sibiu, Adrian David. Salvamontistii au fost chemati de doua grupuri de turisti, unul de 15 persoane si altul de sapte, pentru a-i evacua din zona cu avalanse. Din primul grup, doi turisti au fost prinsi sub avalansa , dar au fost salvati la timp. Al doilea grup a cerut ajutorul salvamontistilor, turistii fiind speriati de avalansele de pe munte, din judetul Arges.