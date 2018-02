Atentie, turisti: A fost o mare avalansa vineri in Bucegi, iar riscul se mentine ridicat si in Fagaras

Ziare.

Stratul de zapada a continuat sa se topeasca, vineri, in Muntii Bucegi si in Fagaras, iar riscul de producere a avalanselor este ridicat, de 4 pe o scara de la 1 la 5, la altitudini de peste 1.800 de metri. Riscul este insemnat, de 3, mai jos de 1.800 de metri, potrivit atentionarii meteorologilor de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud Sibiu."Pe fondul vremii inchise cu ninsori local insemnate cantitiv, de peste 15 l/mp, se vor depune 10-20 cm de zapada proaspata, insa vantul intens, ce va atinge si rafale de peste 90 km/h va viscoli si spulbera puternic zapada, formand si troiene in zonele mai adapostite.Acest strat nou de zapada se va depune peste crustele de gheata formate la suprafata actualului strat de zapada, peste care poate aluneca cu usurinta, in special pe versantii suficient de inclinati. Riscul declansarilor de avalanse se va mentine mare, mai ales in conditii de supraincarcari cu turisti sau schiori", arata meteorologii.Atentionarea este valabila pana sambata, la ora 20:00.Stratul de zapada masoara, vineri, 174 de centimetri la Balea-Lac, 108 de centimetri la Varful Omu, 40 de centimetri la Sinaia, 37 de centimetri la Predeal si 32 de centimetri la Fundata.Citeste si despre tanarul din Bucuresti luat recent de avalansa in Bucegi