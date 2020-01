Atentie, turisti! E risc insemnat de avalansa in Fagaras si Bucegi

Ziare.

com

In Bucegi, principalele riscuri sunt reprezentate de prezenta unui strat de cristale in profunzime, peste care straturile din partea superioara pot aluneca sub actiunea unor supraincarcari, a placilor de vant, care se regasesc cu precadere pe versantii sudici, sud-estici si sud-vestici."In locurile adapostite regasim depozite de zapada. Chiar si la supraincarcari mici, dar si spontan, pot fi declansate avalanse pe versantii suficient de inclinati. Stratul de zapada e alcatuit in partea superioara din particule fine, constituite de obicei in placi de vant, iar in interior regasim fatete plane si cristale cupa, cu rezistenta scazuta. In zonele adapostite, depozitele de zapada pot depasi 1-1.5 m", au transmis meteorologii.In Fagaras, principalele riscuri sunt reprezentate de stratul instabil de zapada din partea superioara a stratului."Atat spontan, cat si la supraincarcari mici se pot declansa avalanse medii pe versantii inclinati, iar in zonele adapostite, cu acumulari mai mari, se poate disloca un volum insemnat de zapada.In partea superioara a stratului, stratul instabil masoara pe alocuri 40-60 cm. Este in proces de tasare si compactare si este depus peste straturile mai vechi, relativ stabile. In locurile adapostite, depozitele de zapada masoara pe alocuri peste 2-3 metri", au precizat meteorologii.In ambele masive este risc de gradul 3 - risc insemnat de producere a avalanselor, la altitudini de peste 1.800 de metri.Vineri, la ora 14:00, stratul de zapada masura 141 centimetri la Balea Lac, iar meteorologii anunta ca in zona montana mai sunt posibile ninsori.