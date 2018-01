Atentie, turisti! Risc foarte mare de avalansa in Muntii Bucegi si Fagaras

Ziare.

com

"Temperaturile scazute care se vor inregistra in urmatoarele 24 de ore vor incetini transformarea zapezii de la suprafata (de circa 60...70 cm), care se va mentine usoara, putin stabila, cu legaturi slabe intre cristale., din cauza cantitatii mari de zapada usoara, fara coeziune, din partea superioara, care actioneaza ca o suprasarcina", spun meteorologii.Nici la altitudini mai mici de 1800 de metri riscul avalanselor nu a trecut, iar riscul producerii acestora este insemnat.Stratul instabil de la suprafata masoara 40-50 cm si este depus in zilele precedente peste un strat mai vechi intarit sau inghetat. Aici declansarea avalanselor va fi posibila chiar si la supraincarcari slabe, pe pantele mai inclinate, riscul fiind amplificat la trecerea turistilor sau schiorilor.Atentionarea meteorologilor intra in vigoare luni seara, la ora 20 si este valabila 24 de ore.