Avalansa din Bucegi a omorat doi oameni: A fost gasita a doua victima

Anuntul a fost facut de Salvamont Prahova. "A fost descoperita si a doua victima, ingropata jumatate de metru, in avalansa", au transmis salvamontistii.Prima victima a fost gasita chiar duminica dupa ce s-a produs avalansa, care a surprins un grup de turisti.Avalansa s-a produs intr-o zona care nu este traseu turistic, pe Valea Morarului."Un barbat a fost surprins astazi de o avalansa pe Valea Morarului. Accidentul s-a produs in jurul orei 13:30 si doi turisti aflati in apropiere au fost martori la intreaga scena. Ei au descoperit pe avalansa scursa, o persoana care nu a mai raspuns manevrelor de resuscitare", a transmis duminica Salvamont Busteni.Salvamontistii anuntasera ieri si ca se mentine pericolul de avalansa in intreaga zona montana, existand depuneri mari de zapada aduse de vant, in special in zona vailor.A.G.