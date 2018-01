Avalansele din Fagaras au facut victime: Zeci de turisti au fost surprinsi pe munte, altii s-au blocat in tunel, de frica (Video)

Ziare.

15 turisti au fost surprinsi de o avalansa, sambata, in Muntii Fagaras. Reprezentanti ai Consiliului Judetean Arges au precizat pentru News.ro ca avalansa s-a produs sub Cota 2000, pe portiunea cuprinsa intre zona Tunel si Cota.Doua persoane au fost ranite, iar la fata locului au intervenit salvamontistii din Sibiu si Arges si un elicopter SMURD pentru extragerea persoanelor accidentate.Una dintre victime, o femeie care a fost prinsa sub zapada in timpul avalansei, a suferit un traumatism in zona soldului si a fost preluata de elicopterul SMURD, a declarat pentru News.ro seful Salvamont Arges, Ion Sanduloiu. Aceasta a fost predata unui echipaj SMURD si transportata la Unitatea Primiri Urgente a Spitalului Judetean Sibiu.Cea de-a doua victima surprinsa de avalansa, un barbat, a fost scoasa din zapada si s-a constatat ca nu a fost ranita, putandu-se deplasa singura. Barbatul va ramane peste noapte la sediul Salvamont din judetul Arges, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) din Sibiu, Ramona Nistor.De asemenea, sapte turisti au cerut ajutorul salvamontistilor, sambata, dupa ce s-au blocat in zona de sud a tunelului de la Balea Lac, speriati de avalansele care au loc in Muntii Fagaras, la cota 2.000, transmite corespondentul MEDIAFAX.Adrian David, seful Serviciului Judetean Salvamont Sibiu, a declarat corespondentului MEDIAFAX, ca echipa de salvatori participa la evacuarea unui grup de 7 turisti blocati in zona de sud a tunelului Balea."Din cauza avalanselor care se inregistreaza in acel perimetru, turistii au cerut ajutorul salvamontistilor implicati intr-o actiune de salvare a unor victime surprinse de o avalansa", a spus David.Potrivit lui David, curg multe avalanse pe zona de evacuare, iar turistii asteapta intr-un loc sigur, pentru a fi scosi din tunel.Salvamontistii avertizeaza ca temperaturile ridicate de ieri si astazi favorizeaaa producerea avalanselor in majoritatea masivelor din tara.