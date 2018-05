Cadere masiva de pietre pe Transfagarasan: O femeie a fost ranita, iar doua masini sunt complet distruse

Ziare.

com

Avalansa s-a produs in zona Cabanei Caprioara, la aproximativ 3 kilometri de Cota 2000, doua masini fiind blocate.Potrivit sefului Salvamont Arges Ion Sanduloiu, este vorba despre o cadere masiva de pietre de pe un versant. Valul de pietre a surprins un autoturism al carui plafon a fost turtit.De asemenea, o femeie aflata in zona, in apropierea autoturismului surprins de avalansa de pietre, a fost ranita.Ea a fost preluata de catre echipajul Salvamont care a dus-o intr-o zona sigura, de unde urmeaza sa fie preluata de o ambulanta. Conform salvatorilor, femeia nu isi aminteste nimic din ce s-a intamplat.La fata locului intervin echipaje ale Salvamont si ale Serviciului Judetean de Ambulanta.De asemenea, au fost anuntati si cei de la Sectia de Drumuri Nationale, pentru a interveni cu un utilaj.