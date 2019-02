Cel putin 10 persoane au murit pe partiile din Alpi in weekend, din cauza avalanselor

Ziare.

Cel mai mare bilant a fost inregistrat in regiunea Valle d'Aosta, din nord-vestul Italiei, unde cinci persoane au murit si una a disparut, in trei avalanse diferite.Un schior in varsta de 18 ani a murit in Bolzano, iar in Lombardia o alta persoana a murit in urma unei avalanse.Alte victime se afla in regiunea Savoia din Franta, in Elvetia si in Austria, unde un barbat in varsta de 52 de ani a murit.In regiunea Tirol, 10 schiori cu varste cuprinse intre 17 si 59 de ani au fost salvati dupa ce au fost surprinsi de o avalanta.