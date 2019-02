Circulatie inchisa pe DN 7A, in Hunedoara, din cauza unei avalanse

Ziare.

"Din cauza unei avalanse de zapada de mari dimensiuni cazuta pe carosabil, CNAIR, si Politia Rutiera au decis inchiderea circulatiei pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 7A in in localitatea Jiet, judetul Hunedoara.Masura a fost luata preventiv pentru evitarea eventualelor accidente si pierderilor de vieti omenesti", anunta Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere.Utilajele CNAIR actioneaza pentru curatarea drumului si redeschiderea circulatiei care este estimata in jurul orei 10:00.