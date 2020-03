Doua avalanse in Fagaras. Un turist a murit, altii au avut nevoie de SMURD

Ziare.

Prima s-a produs in zona Serbota si a surprins un grup de 11 turisti, iar o persoana a murit si doua au fost ranite.Turistul care a murit va fi adus la Porumbacu de Sus.Initial, Salvamont Sibiu a transmis ca doar doua persoane au fost surprinse de avalansa.Victimele au fost surprinse de zapada, "dar la suprafata", conform Salvamont Sibiu, citat de Stiri de Sibiu. "Acestea au nevoie de ajutor medical, se intervine cu echipa de serviciu din Paltinis si echipe de sprijin din Sibiu", a precizat Adrian David, seful Salvamont Sibiu.Salvamont Romania - Dispeceratul National Salvamont a precizat ca intervin pe cale terestra salvamontistii sibieni si pe cale aero un elicopter.A doua avalansa a surprins un schior. Intrucat acestea avea echipament individual de salvare a reusit sa iasa singur din zapada."O alta avalansa a fost declansata de un grup de schiori pe valea Doamnei, tot in Muntii Fagarasului", a anuntat Adrian David, citat de News.ro.Conform ANM, in muntii Fagaras, la peste 1.800 m, este risc de avalansa de gradul 3, pe o scala de la 1 la 5.