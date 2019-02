Interventie Salvamont de risc maxim in Muntii Calimani, unde o avalansa a surprins mai multe persoane

Interventie de risc maxim! Se pot produce oricand alte avalanse

Din primele informatii reiese ca o persoana este accidentata si o alta disparuta. Au existat si relatari potrivit carora persoana disparuta ar fi decedat, insa pana acum nu exista o confirmare oficiala.Mai multe echipe de salvamontisti au intrat in actiune. O echipa din Mures a intrat in masiv cu sase salvamontisti si un snowmobil, Salvamont Suceava se indreapta catre zona presupusa a evenimentului cu o echipa de sase salvamontisti, iar la Toplita este pregatita sa intervina o echipa de salvamontisti harghiteni, care asteapta informatii de la colegii lor aflati deja in miscare, informeaza Dispeceratul National Salvamont Salvamontistii avertizeaza ca temperaturile prea ridicate pentru aceasta perioada, inclusiv in timpul noptii, precum si stratul mare de zapada, fac intreaga zona extrem de periculoasa pentru echipele de salvare, pentru ca se pot produce oricand noi avalanse, iar salvatorii trebuie sa intervina urgent, pe intuneric.V.D.