Momentul in care o avalansa "inghite" mai multe masini de pe un drum (Video)

Terrifying footage has emerged out of Colorado, featuring cars being engulfed by an avalanche amid heavy snowfall in the Ten Mile Canyon region on Sunday:https://t.co/6Dusp9wW8w #COwx - The Weather Network (@weathernetwork) March 5, 2019

Unul dintre clipuri este realizat de Jacob Easton, care se afla la volan in momentul in care in fata sa s-a produs avalansa."Deodata, eu si tatal meu am vazut un nor alb mare in partea stanga si apoi am observat avalansa", a declarat Jacob Easton, pentru FOX31.In clip se observa cum barbatul trage masina pe dreapta, in timp ce zapada matura totul in calea sa. La un moment dat, zapada a ajuns pana la masina lor, vizibilitatea fiind zero, arata Fox 11 "Era interesant, dar enervant, pentru ca nu stiai cand se va termina", a adaugat Easton.Autostrada a fost inchisa pentru cateva ore. Nu au existat victime omenesti in urma avalansei, fiind afectate doar masinile.A.G.