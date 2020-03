Numar mare de avalanse in Fagaras zilele acestea - care este explicatia

Ziare.

"Acesta este riscul cel mai mare, ca aceste avalanse sa fie declansate de catre oameni, pe riscul trei de avalanse, majoritatea avalanselor sunt declansate de catre oameni, iar in partea de Sud, conteaza mai mult temperaturile mai ridicate, unde, din pacate noi nu avem niciun punct de observatie. (...) Noi suntem aici, pe versanul nordic si avem punctul de observatie meteo de la Balea", a explicat meteorologul Narcisa Milian.Cele doua avalanse care au surprins doua grupuri de turisti vineri, in zone diferite din muntii Fagarasului, au dus la moartea unui turist si ranirea altora doi. Aceste doua avalanse au avut loc in conditiile in care meteorologii emisesera avertizare de risc insemnat de producere de avalanse, adica un risc de gradul trei, pe o scara de la unu la cinci."Stratul de zapada se si umezeste putin, iar daca mai vin si oameni acolo, este un stres suplimentar asupra stratului si se duce. Cand este risc de gradul trei si doi, de obicei oamenii le declanseaza (avalansele n.r.)", a mai spus meteorologul Narcisa Milian.Intrebata daca se vor opri avalansele in zona muntilor Fagarasului, meteorologul Narcisa Milian a raspuns negativ. "Nu prea cred. Vin iarasi niste precipitatii in week-end, iar dupa aceea se incalzeste", a spus meteorologul.Si cei care gestioneaza grupul Avalanse in Carpati , au atentionat inca de vineri dimineata, pe Facebook, ca au avut loc mai multe avalanse in muntii Fagarasului, aproape de Transfagarasan."Datorita temperaturilor pozitive si a radiatiei solare, pe partea sudica a Trasfagarasanului, au fost semnalate numeroase avalanse de suprafata si cateva avalanse de topire de la sol", este anuntul facut de cei de la Avalanse in Carpati.O alta avalansa a fost filmata de salvamontisti, vineri dimineata, in masivul Fagaras, zona Capra, unde are loc Stagiul National de formare profesionala si atestare a echipajelor canine de interventie in avalansa.Avalansa din valea Doamnei, muntii Fagarasului, de vineri, a fost declansata de catre un grup de schiori. Unul dintre ei, surprins de avalansa, a scapat fara sa fie ranit, "datorita echipamentului de protectie corespunzator de salvare din avalansa", potrivit Salvamont.Un elicopter SMURD a recuperat vineri, trupul unui turist strain, decedat dupa ce a fost surprins tot grupul de 11 turisti de o avalansa din zona Serbota. Alti doi turisti straini au fost raniti, in urma acestei avalanse.In muntii Fagaras este risc ridicat de avalansa, de gradul trei pe o scara de la unu la cinci.