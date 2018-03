Patru schiori au murit in Alpii francezi in urma unei avalanse. Ghidul lor a fost retinut

Ziare.

O alta persoana a fost ranita si spitalizata, in timp ce ghidul a scapat nevatamat. Incidentul a avut loc in apropierea statiunii Entraunes in parcul national Mercantour, langa granita cu Italia, scrie The Guardian.Ghidul a fost retinut de politie vineri seara iar autoritatile au declansat o ancheta pentru omor prin imprudenta, conform procurorului Jean-Michel Pretre din Nice.Pretre a declarat ca schiorii "erau experimentati" si ca ghidul care ii insotea cunostea zona."Si-au asumat un risc. A fost rezonabil sa faca acest lucru? Acesta este subiectul anchetei", a spus Pretre.Grupul, din care faceau parte trei femei si doi barbati, toti francezi, precum si ghidul, au fost prinsi de o avalansa dubla pe o panta din partea de jos a vaii.Ghidul a reusit sa scape si sa ii caute pe ceilalti care erau echipati cu dispozitive de localizare, gasind-o pe cealalta supravietuitoare.Investigatia va urmari sa afle si daca avalansa a fost naturala sau cauzata de schiori."Aceste zone sunt foarte populare pentru schiori pentru ca sunt frumoase si salbatice", a spus Christophe Ollivier, un oficial local. Schiorii stateau la o pensiune in Estenc si au inceput calatoria alaturi de ghid in jurul orei locale 10:00.Din cauza caderilor masive de zapada din ultimele zile, riscul de avalansa in regiune este foarte ridicat, fiind in prezent la nivelul patru din cinci, conform Meteo France.