Pericol de avalansa in Retezat si Parang. Cine nu asculta de Salvamont risca sa ia amenda

"Pericolul de avalansa este iminent pentru ca a nins si va mai ninge din abundenta. Cu siguranta, zapada va aluneca in locurile in care s-au produs mari acumulari. De aceea, recomandam turistilor sa evite zonele de creasta si pe cele cu cornise mari formate de la viscol", a declarat, joi, seful Serviciului Public Judetean Salvamont Hunedoara, Ovidiu Bodean.El a explicat ca pe munte vremea se poate schimba foarte repede, iar ceata si viscolul duc la o vizibilitate scazuta. Stratul de zapada masoara, in medie, 80 de centimetri, in toate masivele, insa in zonele viscolite poate ajunge pana la 2 metri.Salvamontistii recomanda turistilor sa ramana in zona statiunilor, iar daca au in plan o drumetie sa intrebe la punctele Salvamont despre starea traseelor si prognoza meteo.Turistii care se aventureaza pe munte in ciuda avertismentelor salvamontistilor din judetul Hunedoara vor fi sanctionati, potrivit Mediafax.Prefectul judetului Hunedoara, Tiberiu Kiszely, spune ca a fost facut un regulament potrivit caruia turistii sunt liberi sa mearga unde vor, dar vor plati pentru aceasta libertate daca au nevoie de ajutor.El a afirmat ca persoanele care ajung in zonele cu risc insemnat de avalansa, in ciuda avertizarilor primite din partea meteorologilor si a salvamontistilor,Autoritatile au lucrat la un regulament cadru care va fi trimis consiliilor locale din zonele montane, urmand ca fiecare autoritate locala sa decida daca il adopta sau nu.Kiszely a subliniat ca exista foarte multe cazuri de turisti care ignora avertismentele si se aventureaza pe munte. Salvamontistii sustin ca sanctiunile ar putea fi la nivelul celor stabilite pentru turistii care nu respecta regulile in zonele in care sunt parcuri naturale.Directorul Serviciului Public Judetean Salvamont Hunedoara, Ovidiu Bodeanu, a declarat ca turistii ar trebui macar sa anunte autoritatile in momentul in care pornesc catre o zona de risc.Anunturile vin in contextul in care in tara vor intra in vigoare mai multe coduri de ninsori si frig emise de Administratia Nationala de Meteorologie , valabile pana vineri inclusiv.