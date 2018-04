Pericol mare de avalanse la munte - vezi zonele cele mai riscante

Ziare.

com

Salvamontistii din Gorj au transmis un avertisment pentru cei care aleg traseele montane din zona inalta a masivelor Parang, Valcan si Godeanu."Abordati cu responsabilitate traseele montane din zona inalta a masivelor Parang, Valcan si Godeanu, mai ales in zonele in care exista acumulari mari de zapada si cornise. Temperaturile ridicate din aceasta perioada favorizeaza producerea avalanselor", au transmis salvamontistii.Acestia au anuntat ca echipele de patrulare au indentificat foarte multe avalanse pornite si zone cu mari acumulari de zapada.La randul lor, salvamontistii din Hunedoara atrag atentia asupra instabilitatii stratului de zapada din Retezat."Reamintim ca starea zapezii in zonele de creasta este foarte instabila. Pe vai, din punct de vedere al sigurantei turistilor, este ok, dar este o zapada grea si anevoioasa la inaintare", anunta, pe pagina de Facebook Salvamont Hunedoara.Salvamontistii precizeaza, de asemenea, ca pe crestele pietroase exista pericolul afundarii intre bolovani si creste pericolul de accidentare.Un avertisment au transmis si salvamontistii din Neamt, care anunta pericol de avalansa in zona Cabanei Dochia."Nu traversati Jgheabul Cabanei (situat intre iesirea in zona de gol alpin al traseului Izvorul Muntelui - Curmatura Lutul Rosu) pana la topirea totala a stratului de zapada", spun salvamontistii, care au postat pe pagina de Facebook fotografii cu o fisura adanca in zapada.De asemenea, in Muntii Fagaras si Bucegi este risc insemnat de producere a avalanselor, stratul de zapada avand peste doi metri la Balea Lac si 170 de centimetri la Varful Omu.In ultima perioada, meteorologii au anuntat temperaturi mai ridicate decat normalul perioadei in intreaga tara, inclusiv in zonele montane.