"Atentie! Pericol ridicat de avalansa in toate masivele montane. Stratul de zapada cazut in ultimele zile este foarte mare, iar incalzirea brusca a vremii favorizeaza producerea acestor fenomene imprevizibile si extrem de periculoase", informeaza Dispeceratul Salvamont Romania pe Facebook. Salvamont Romania a anuntat duminica dimineata ca in ultimele 24 de ore la Dispeceratul National fusesera primite 58 apeluri de urgenta, cele mai multe - 10 apeluri - pentru Salvamont Municipiul Brasov.De asemenea, au fost primite alte 41 apeluri prin care se solicitau sfaturi si informatii despre zona montana.