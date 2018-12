Risc de avalansa in mai multe masive. La Balea Lac zapada are peste un metru

Ziare.

Meteorologii anunta ca in ultimele 24 ore vremea s-a incalzit usor si a fost in general inchisa. Cerul a fost mai mult noros si local a nins slab. Vantul a suflat slab si moderat, cu intensificari izolate de pana la 40 de kilometri pe ora in zonele mai joase, iar pe creste rafalele au depasit 70-80 de kilometri pe ora. S-a semnalat ceata, asociata in zonele inalte si cu depunere de chiciura.Vineri la pranz, stratul de zapada masura 140 de centimetri la Balea-Lac, 99 de centimetri la Varful Omu, 63 de centimetri la Varful Calimani, 57 de centimetri la Parang, 66 de centimetri la Sinaia, 57 de centimetri la Semenic, 49 de centimetri la Varful Ceahlau, 50 de centimetri la Varful Tarcu, 45 de centimetri la Varful Vladeasa, 29 de centimetri la Predeal, 25 de centimetri la Varful Iezer Rodnei si 20 de centimetri la Fundata.De vineri seara pana sambata seara, vremea va fi inchisa si se va raci, va ninge in toate masivele, cantitati de 10-15 de litri pe metrul patrat urmand sa se inregistreze mai ales in zona Carpatilor Meridionali, astfel incat stratul nou depus va fi local de 10-20 de centimetri.Vantul va sufla in general moderat, cu intensificari temporare ce vor atinge la rafala 40-50 de kilometri pe ora, iar in zona inalta din Fagaras, Bucegi si Tarcu-Godeanu va depasi la rafala 80-90 de kilometri pe ora, viscolind si spulberand zapada. Se va semnala in continuare ceata, asociata local mai ales in zonele inalte si cu depunere de chiciura.La altitudini de peste 1.800 de metri, temperaturi minime vor fi de minus 13 grade, iar cele maxime de minus 7, iar sub 1.800 de metri temperaturile vor varia de la minus 10 la minus 3 grade.In muntii Fagaras si Bucegi, meteorologii anunta risc insemnat - respectiv gradul 3 pe o scara de la 1 la 5 - de producere a avalanselor la altitudini de peste 1.800 de metri. Pe fondul temperaturilor exclusiv negative din ultimele zile, la suprafata stratul de zapada este inghetat, avand in componenta cruste de gheata si numeroase placi de vant, cu rezistenta scazuta, mai ales pe versantii cu expozitie sudica si sud-estica.Se vor depune in urmatoarele 24 ore pana la 10-15 centimetri de zapada proaspata tip pulver, o parte a acesteia din cauza vantului va fi viscolita si depusa pe vaile si zonele adapostite.La altitudini mai mici de 1.800 de metri stratul de zapada este mai mic, dar si acesta va creste cu pana la 10 centimetri. Declansarea avalanselor va fi posibila la supraincarcari slabe, pe pantele mai inclinate, iar in cazuri izolate sunt posibile si declansari spontane de avalanse mici, mai ales la altitudini de peste 1600 - 1800 de metri.Si in muntii Tarcu, Godeanu, Parang, Vladeasa - Muntele Mare, Rodnei, Calimani, Bistritei si Ceahlau riscul de producere a avalanselor este insemnat la altitudini de peste 1.800 de metri.