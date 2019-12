Risc maxim de avalansa in Muntii Fagaras. Salvamontistii cer turistilor sa nu iasa din cabane si sa nu schieze la Balea

Ziare.

"Ninsoarea cazuta in ultimele zile a determinat cresterea riscului de avalansa la gradul 5 din 5. Acest risc este echivalent cu un cod rosu meteorologic. In aceste conditii, nu recomandam turistilor sa iasa afara din cabana, sa faca deplasarile in jurul cabanelor si exclus sa urce mai sus de nivelul cabanelor din Muntii Fagarasului.De asemenea, se inregistreaza risc de gradul 4 la altitudini mai mici de 1800 de metri, acest risc implica aceleasi masuri de precautie", transmite seful Serviciului Salvamont Sibiu, Adrian David.De asemenea, celor care vor sa schieze in zona Balea le recomanda sa nu faca acest lucru, sa ia legatura cu patrula Salvamont aflata de serviciu la Balea Lac si sa respecte recomandarile salvamontistilor.Stratul de zapada pe munte masoara in acest moment 163 de centimetri, in ultimele 24 de ore depunandu-se aproximativ 70 de centimetri.Semnificatia riscului de gradul 5 in cazul avalanselor este aceea ca instabilitatea stratului de zapada este generalizata, iar chiar si pe pantele putin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanse de mari, adesea chiar foarte mari, dimensiuni.